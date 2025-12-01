Castilla y León intensificará la caza del jabalí para proteger las zonas de granja ante la peste porcina africana La Junta hace además un llamamiento a la colaboración ciudadana si se detecta algún animal muerto o enfermo

La Junta de Castilla y León ha decidido intensificar las medidas de prevención, seguimiento y actuación frente a la Peste Porcina Africana ante los casos positivos detectados en jabalíes silvestres en la provincia de Barcelona. En primer lugar, se ha realizado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía ya que se trata de una enfermedad no zoonósica, es decir, las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.

Asimismo, han anunciado que van reforzar la información a los servicios veterinarios y al propio sector con el fin de que se extremen las medidas de bioseguridad en las explotaciones de ganado porcino de la Comunidad y en el transporte de los animales. Además, se reforzará las medidas de control y prevención, así como la detención temprana del virus llegado el caso.

Durante los próximos días, los responsables de la Junta de Castilla y León mantendrán diferentes reuniones de trabajo con las organizaciones agrarias y representantes del sector para realizar un seguimiento de la evolución de la enfermedad y evaluar las medidas de control.

Asimismo, dentro del Plan de Gestión del Jabalí de la propia Junta se va a intensificar su caza para rebajar la población, especialmente en las zonas de granjas de porcino con el fin de evitar la transmisión de la enfermedad en el escenario de que el virus llegase a detectarse en la comunidad, donde se encuentran ubicadas un total de 4.389 granjas (el 9% de las que hay en España.

Aunque no se han detectado casos en Castilla y León, para permitir el control de la Peste Porcina Africana se solicita la colaboración de los ciudadanos y en el caso de detectar u observar ejemplares muertos o enfermos de jabalíes o cerdos silvestres, informen inmediatamente a las autoridades a través de la línea de emergencias 112.

Al ser una enfermedad muy contagiosa para animales, sin afección a personas, se recomienda no tocar ni permitir que nadie se acerque al animal. Se debe traslade al 112 la ubicación lo más precisa posible (coordenadas del móvil, nombre del monte o camino y referencias cercanas). No se debe mover, ni manipular, ni trasladar en vehículos, únicamente avisar para su gestión por equipos especializados.

Los consejeros de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, han mantenido hoy una reunión de coordinación con parte de su equipo y la directora general de Salud Pública de la Junta en la que se han definido las actuaciones y protocolos ante la identificación del virus.