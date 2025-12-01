Urbanismo busca impulsar el residencial de Industrial Jalón y saca a la venta suelo para 140 VPO

Nuevo impulso municipal a la vivienda protegida, aunque habrá que esperar a ver cómo reacciona el mercado a este proceso de enajenación. El Ayuntamiento ha ... aprobado este lunes el expediente para sacar a la venta cuatro parcelas en el área residencial del polígono Industrial Jalón con el objetivo de levantar 140 viviendas protegidas. La Concejalía de Urbanismo busca, por un lado, hacer caja, y, por otro, animar a la construcción de pisos en la capital a un precio más asequible que los libres en una zona de uso mixto -viviendas y empresas- con posibilidades de expansión, pero que hasta ahora no había resultado atractiva para los promotores inmobiliarios.

Ya hubo un intento de venta en 2023, pero quedó desierto. Sin embargo, la pujanza que vive el sector en la capital, con muchos planes parciales completándose y con el anuncio de futuras implantaciones industriales, pueden contribuir a lanzar este ámbito urbano. El Ayuntamiento pretende actuar de gancho para animar al resto de propietarios de suelo.

Según la información facilitada por el edil responsable del área, Ignacio Zarandona, los cuatro terrenos, con superficies medias de 2.400 metros cuadrados y una edificabilidad de 3.231 cada uno de ellos, están valorados de forma conjunta en 3.638.714 euros. El Consistorio tiene intención de que el pliego incluya las dos posibilidades de venta y alquiler, así como incorporar criterios de adjudicación «en los que se valorará de forma específica la reducción del precio final de las viviendas».

A Industrial Jalón, estrenado en 2010, le pilló de lleno el estallido de la burbuja inmobiliaria. Con una superficie de 74 hectáreas, la zona, cuya urbanización costó doce millones de euros, se disenó para reubicar a las empresas que aún mantenían su actividad en áreas pobladas de la capital. En 2018 un acuerdo con Iberdrola para electrificar el área industrial desbloqueó una zona vacía, cuyo abandono generó daños en su urbanización por valor de 2,7 millones de euros. Ahora el ámbito ya está preparado para el desarrollo de las viviendas y para la implantación de nuevos negocios.

Las dos compañías potentes que tienen presencia en este terreno de forma trapezoidal y delimitado por la Ronda Exterior (VA-30), la autovía de Pinares y el Canal del Duero, son Extrusiones Metálicas (antigua Metales Extruidos) y el Centro Logístico de Amazon, ambas firmas situadas en la franja más cercana a la carretera de Segovia. El último movimiento de calado que registró este polígono de uso mixto fue en 2020, cuando el Ayuntamiento logró vender a la empresa inmobiliaria murciana Hispavima las 23 parcelas industriales donde se levantó la sede del gigante de la distribución por Internet. En ese caso, las arcas municipales ingresaron 3,5 millones de euros.

La zona residencial de Industrial Jalón se sitúa al otro lado de la VA-30 a continuación del área residencial de Pinar de Jalón, un espacio que ya ha completado su desarrollo de viviendas. Fuentes de la Concejalía de Urbanismo señalan que la parte residencial de Industrial Jalón cuenta con 40 parcelas para pisos. De ese total, seis son municipales -las cuatro que se sacan a la venta ahora y otras dos también para VPO- y el resto propiedad de promotoras privadas y destinadas al mercado libre. La capacidad de esta ampliación de Pinar de Jalón, al otro lado de la Ronda Exterior y en paralelo al Canal del Duero, se estima en unas mil viviendas de unos 100 metros cuadrados, aunque podrían caber bastantes más dependiendo de las superficies de las mismas.

El último proceso de enajenación municipal para vivienda protegida se ha saldado con éxito. Se trata de dos parcelas en el plan parcial El Peral, una zona en plena expansión y que es muy atractiva desde el punto de vista inmobiliario. El pasado 3 de noviembre, el Ayuntamiento adjudicó de manera directa una parcela residencial a la cooperativa Terrazas de Ariza por un importe de 3.638.714 euros. Con 8.055 metros cuadrados construibles, en el terreno se pueden levantar 75 viviendas, 60 en bloque y 15 unifamiliares.

El proceso de licitación pública que se inició en julio había quedado desierto, pero el interés mostrado por la cooperativa ha permitido reactivar la inversión y garantizar el aprovechamiento del suelo público. Está pendiente también de adjudicar de manera directa otro suelo en este barrio del sur de la ciudad. En este caso, para 42 hogares -31 en bloque y 11 unifamiliares- por el que las arcas municipales ingresarán 1,8 millones de euros.

Mientras las operaciones de venta de suelo municipal para VPO se reactivan, ya están en marcha también cambios en el planeamiento para poner más vivienda protegida en el mercado. El pasado 18 de noviembre, se aprobaba el proyecto de actuación en un suelo en Parque Alameda de poco más de una hectárea en la trasera del Hotel Vincci Frontaura y que se prolonga hasta el centro cívico del barrio para levantar 118 pisos, 90 de ellos con algún régimen de protección, ya que el 75% del ámbito es de propiedad municipal. Será el Ayuntamiento el encargado de urbanizar este terreno, que contará con 3.832 metros cuadrados destinados a espacios libres, como parques y jardines, así como al viario.

A finales de octubre, también se dio vía libre el proyecto de urbanización del futuro desarrollo residencial junto al centro de menores Zambrana y el Hospital Río Hortega, que dará cabida a 682 pisos, de los 474 serán de protección al ser parcelas de titularidad municipal. Este suelo de 9,7 hectáreas está delimitado por la Carretera de Segovia, Juan Carlos I y la calle Víctimas del Terrorismo. En este último vial, los bloques se levantarán a ambos lados, es decir también en el solar contiguo al centro sanitario. La inversión para urbanizar el ámbito, en la que se incluye un nuevo aparcamiento en la trasera de la futura Ciudad de la Justicia, supera los siete millones de euros. Está previsto que en 2027 el espacio esté ya preparado para comenzar a levantar las viviendas.