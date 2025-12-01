El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Terrenos residenciales de Industrial Jalón. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Urbanismo busca impulsar el residencial de Industrial Jalón y saca a la venta suelo para 140 VPO

El Ayuntamiento pretende desarrollar esta zona de uso mixto estrenada en 2010 y con capacidad para más de mil pisos

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:30

Comenta

Nuevo impulso municipal a la vivienda protegida, aunque habrá que esperar a ver cómo reacciona el mercado a este proceso de enajenación. El Ayuntamiento ha ... aprobado este lunes el expediente para sacar a la venta cuatro parcelas en el área residencial del polígono Industrial Jalón con el objetivo de levantar 140 viviendas protegidas. La Concejalía de Urbanismo busca, por un lado, hacer caja, y, por otro, animar a la construcción de pisos en la capital a un precio más asequible que los libres en una zona de uso mixto -viviendas y empresas- con posibilidades de expansión, pero que hasta ahora no había resultado atractiva para los promotores inmobiliarios.

