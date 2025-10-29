El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Terrenos junto al Zambrana que acogerán la nueva zona residencial. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Aprobada la urbanización de las calles para 682 pisos junto al Zambrana, el 70% de VPO

La operación incluye la construcción de un aparcamiento de 160 plazas en la trasera del colegio El Salvador para dar servicio a la futura Ciudad de la Justicia en San Pablo

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 06:40

Comenta

Impulso importante para la vivienda nueva en Delicias. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado el proyecto de urbanización del futuro desarrollo ... residencial junto al centro de menores Zambrana y el Hospital Río Hortega, que dará cabida a 682 pisos, de los 474 serán de protección al ser parcelas de titularidad municipal. Este suelo de 9,7 hectáreas está delimitado por la Carretera de Segovia, Juan Carlos I y la calle Víctimas del Terrorismo. En este último vial, los bloques se levantarán a ambos lados, es decir también en el solar contiguo al centro sanitario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  2. 2

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes
  3. 3

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  4. 4 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  5. 5

    Las compañías programan casi 50.000 plazas en el aeropuerto de Valladolid para esta temporada de invierno
  6. 6 Muere la actriz Esther Uria a los 55 años
  7. 7

    Las Contiendas estrena un jardín para que los vallisoletanos depositen las cenizas de sus fallecidos
  8. 8

    Los estudiantes de Valladolid dicen basta al acoso escolar y exigen más medidas contra el bullying
  9. 9

    Renault no prevé coches nuevos para Valladolid y Palencia «a día de hoy» y pide más flexibilidad y ajustar costes salariales
  10. 10

    La iglesia de las Hermanas Dominicas de la Anunciata reabre sus puertas a la comunidad educativa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Aprobada la urbanización de las calles para 682 pisos junto al Zambrana, el 70% de VPO

Aprobada la urbanización de las calles para 682 pisos junto al Zambrana, el 70% de VPO