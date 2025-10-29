Aprobada la urbanización de las calles para 682 pisos junto al Zambrana, el 70% de VPO

Impulso importante para la vivienda nueva en Delicias. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado el proyecto de urbanización del futuro desarrollo ... residencial junto al centro de menores Zambrana y el Hospital Río Hortega, que dará cabida a 682 pisos, de los 474 serán de protección al ser parcelas de titularidad municipal. Este suelo de 9,7 hectáreas está delimitado por la Carretera de Segovia, Juan Carlos I y la calle Víctimas del Terrorismo. En este último vial, los bloques se levantarán a ambos lados, es decir también en el solar contiguo al centro sanitario.

La operación a la que se ha dado vía libre de manera definitiva y que conlleva una inversión superior a los siete millones de euros tiene dos patas. Por un lado, preparar la trama de calles de este nuevo desarrollo en el barrio del este de la capital. Por otro, habilitar un aparcamiento de 160 plazas para dar servicio a la futura Ciudad de la Justicia que se construirá en la parcela del antiguo colegio El Salvador.

La compañía Becon abordará la primera fase del proyecto en el estacionamiento de la antigua residencia (Edificio Rondilla). Se eliminará la actual playa para coches, con 120 puestos y que atiende el centro de consultas del Clínico, para dejarla expedita de cara a la construcción de la dotación que agrupará las sedes judiciales. A cambio se plantea una parking en forma de L que ocupará la trasera del futuro inmueble, pendiente de ser presentado y licitado y que ha sido diseñado por el arquitecto vallisoletano Primitivo González.

Becon compaginará esta obras con el movimiento de tierras junto centro de menores para dar cabida a las futuras parcelas para viviendas. En total, el plazo de ejecución de ambas intervenciones será de 24 meses, de manera que en 2027 este espacio estará listo para comenzar la levantar los bloques de pisos. El concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, avanza que esta aprobación permitirá ir comercializando ya el suelo.

En el caso de Becon, cuenta con terreno para 208 hogares de promoción privada. El Ayuntamiento no ha decidido aún si abordará alguna de las suyas de manera directa o venderá el suelo. «Aunque está reservado para vivienda de protección es interesante para los promotores, desde el cambio de las condiciones tiene una parámetros razonables para sacarles rentabilidad», apunta el edil. En este momento Delicias es testigo del impulso urbanístico que se vive en el nuevo barrio de Cuarteles, donde en total están proyectadas más de 800 viviendas.

Los planos de esta zona de nueva factura contemplan varios espacios verdes en los bordes del desarrollo tanto en la franja de la Carretera de Segovia como en la zona norte, cerca del Zambrana. En total, algo más de una hectárea. También hay una gran plaza interior para los futuros vecinos de 2.600 metros cuadrados y otras dos de menor entidad, así como parcelas para equipamientos públicos y otra para la Tesorería General de la Seguridad Social, que con toda probabilidad comercializará para hacer caja. En el caso de la del organismo público, se le permutó por el espacio que ahora ocupa el aparcamiento del Edificio Rondilla, que separa este inmueble del colegio El Salvador.

Mientras esta operación recibe un impulso definitivo se espera conocer el proyecto de la Ciudad de la Justicia. En marzo de este año, el Ministerio adjudicaba su diseño al arquitecto local Primitivo González. Está previsto demoler el viejo centro educativo de la plaza de San Pablo para levantar una dotación con una superficie total construida de 21.709 metros cuadrados: 20.126 de ellos sobre rasante y más de 2.000 bajo tierra con el objetivo de generar un aparcamiento. Su estética, en un lugar tan emblemático del centro histórico de la capital, se desconoce por el momento. El Ayuntamiento del PSOE y Toma la Palabra compró en 2021 a la Sareb el antiguo centro educativo por 8,3 millones de euros para desarrollar este proyecto. En septiembre de 2024, ya con Carnero en la Alcaldía, se formalizó la entrega de los terrenos al Gobierno central.