Últimos días para inscribirse en la primera promoción de la Escuela Municipal de Jardinería de Valladolid Estará formada por 36 alumnos y el periodo de formación se prolongará durante un mes

Sábado, 6 de septiembre 2025

La primera promoción de la Escuela Municipal de Jardinería, Medio Ambiente y Renaturalización urbana de Valladolid, bautizada como Germina-VA, «comenzará próximamente su andadura, cuyo objetivo es la adquisición o mejora de competencias de las personas desempleadas para promover su inserción laboral en el mercado de trabajo». Y por ello el plazo para inscribirse está abierto y próximo ya a su cierre el próximo 10 de septiembre. La inscripción puede realizarse por vía telemática o en la oficina de registro del Ayuntamiento.

Este proyecto consta de un periodo de formación de un mes, que será cursado por 36 alumnos y un periodo de contratación de 11 meses en la categoría de Oficial 2º Jardinero en el Ayuntamiento de Valladolid, que será realizado por los 24 mejores alumnos seleccionados de entre los anteriores.

El proyecto está cofinanciado por el FSE+ a través del Programa Empleaverde+ de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.