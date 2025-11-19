Tumban la demanda del dominicano que intenta recuperar la custodia de su hija

El Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valladolid ha desestimado las demandas del dominicano Javier Acevedo y de su madre para intentar recuperar ... la custodia de su hija Chloe. Una lucha constante de esta familia en sedes judiciales que ahora es tumbada por parte de la magistrada al recoger en sentencia informes preliminares en los que se hace referencia que «la menor está en un momento evolutivo crucial para su desarrollo emocional y hay que ofrecerle unas figuras de referencia estables y protectoras con las que vincularse a nivel efectivo».

De esta forma, la jueza se centra únicamente en las conclusiones del abogado de Servicios Sociales de la Junta sobre que «el deseo o voluntad de la familia de Javier, siendo muy loables, resultan insuficientes para recuperar la tutela o la guarda de una menor».

Una sentencia que recorre el largo y tedioso litigio desde que Javier, de 25 años, supo que era el padre de Chloe. Tras un «desliz» tras hacer turismo en Valladolid, se volvió a República Dominicana. Allí se enteró de la posibilidad de ser padre y regresó a España para someterse a unas pruebas de paternidad. En ese momento, la Junta ya había decretado en desamparo a su hija, si bien intentó recuperarla desde ese momento. Se iniciaron unas visitas programadas para «posibilitar la permanencia en el domicilio de su progenitor y de la abuela paterna de la hija». Se exigía mantener estabilidad de ingresos económicos, conseguir hábitos de vida, vincularse con la menor para conseguir un apego adecuado y acudir a Aclad o Cruz Roja.

«El deseo o voluntad de la familia de Javier, siendo muy loables, resultan insuficientes para recuperar la tutela o la guarda de una menor»

Incluso se consiguió una prórroga al mejorar el vínculo emocional entre padre e hija. Asimismo, Javier Acevedo daba resultados negativos en pruebas toxicológicas, se encontraba con trabajo y completó un breve curso de formación, si bien reflejaban esos documentos que «los avances son escasos y demasiado lentos». A pesar de todo, el padre, recientemente en Sala, apuntó que «siempre he hecho lo que me ha pedido Servicios Sociales».

Fundamentos de derecho de la sentencia en la que no se estima debidamente probado el informe pericial de parte en el que se destacan las aptitudes tanto de Javier como de su madre. «Tampoco ha quedado debidamente acreditado que ahora el actor cuente con los apoyos familiares necesarios para completar sus carencias en las atenciones a la menor», continúa.

«Irregularidades» en la adopción

De igual forma no se tiene en cuenta el testimonio de Teresa Varela, técnico de Servicios Sociales y que la apartaron de su trabajo en la sección de protección a la infancia, al considerar que las «irregularidades» que planteó sobre la adopción de Chloe «no son tal». La técnico tiene una demanda ya contra la Junta, «lo que pone bajo sospecha la veracidad de sus manifestaciones».

Ante esta sentencia, Javier Acevedo y su madre pueden interponer recurso de apelación ante la Audiencia de Valladolid.