Javier Acevedo, a la izquierda, antes de la celebración del juicio para recuperar la custodia de su hija. Aida Barrio

Valladolid

Tumban la demanda del dominicano que intenta recuperar la custodia de su hija

El Juzgado de Primera Instancia número 13 recoge que «la menor está en un momento evolutivo crucial para su desarrollo emocional y hay que ofrecerle unas figuras de referencia estables»

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:40

El Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valladolid ha desestimado las demandas del dominicano Javier Acevedo y de su madre para intentar recuperar ... la custodia de su hija Chloe. Una lucha constante de esta familia en sedes judiciales que ahora es tumbada por parte de la magistrada al recoger en sentencia informes preliminares en los que se hace referencia que «la menor está en un momento evolutivo crucial para su desarrollo emocional y hay que ofrecerle unas figuras de referencia estables y protectoras con las que vincularse a nivel efectivo».

