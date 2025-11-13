El dominicano que intenta recuperar la custodia de su hija: «Siempre he seguido las directrices de Servicios Sociales»

Ha estado rodeado de varios familiares, algunos provenientes desde Francia para el considerado por Javier Acevedo Mejía como el «día más importante de su vida». « ... Por fin ha llegado», ha apostillado antes de entrar en la sala del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valladolid. Allí se iba a dirimir el futuro de la custodia de su hija Chloe, de la que lleva meses sin saber de ella. Este dominicano de 25 años conoció que era padre meses después de su nacimiento. Tuvo un «desliz» hace más de dos años en su periplo vallisoletano cuando hacía turismo. Y de esa relación «esporádica» nació Chloe. Se enteró meses después, cuando estaba de vuelta a su República Dominicana natal, y desde entonces, como él mismo dice, ha dejado su vida al otro lado del charco para recuperar a su hija.

A pesar de los intentos, tras certificar que era su hija con pruebas de ADN, inició los trámites para recuperar la custodia, si bien Servicios Sociales ya había iniciado la adopción. Tenía visitas periódicas para verla, pero informes desfavorables le arrebataron esa posibilidad, así que ahora solo le queda una vía judicial. Con esos antecedentes, el Juzgado de Primera Instancia número 13 ha acogido la vista, en la que Javier Acevedo ha declarado que «siempre ha seguido las directrices que me marcaban desde Servicios Sociales». Entre las mismas se encontraba tener casa y trabajo en Valladolid para atender a la menor. «Dejé todo en mi país para estar con mi hija (estudios de Ingeniería de Software, además de administrar una empresa con su padre)», ha recalcado.

Este dominicano se enteró del rumor de que podía ser padre por una amiga en común que tiene con la madre (de ella no ha vuelto a saber nada), así que se trasladó hasta España para saber si era cierto. «Nunca tuve la intención de quedarme aquí», ha continuado.

Ampliar Javier Acevedo, en el centro, junto a su madre (segunda por la izquierza) y el resto de familiares a la puerta del juzgado. Aida Barrio

En ese afán por recuperar a su hija, le solicitaron la ayuda familiar, por lo que uno de sus hermanos y la madre de Javier se mudaron también a Valladolid. Precisamente, en la actual vía judicial abierta, la abuela de Chloe también solicita la custodia de su nieta por si consideran que Javier no está preparado. De esta forma, Betania Mejía también ha declarado en la mañana de este miércoles para reflejar su estabilidad económica con su empresa de turismo.

«Dejé todo en mi país para estar con mi hija cuando supe que era padre» Javier Acevedo

El largo juicio, que se ha alargado durante casi cuatro horas sin interrupciones, ha contado también con la declaración de varios técnicos de Servicios Sociales. Entre ellos, el de María Teresa Varela García, trabajadora social de la Junta de Castilla y León, que ha incidido en las «irregularidades» que existen en su servicio. Por el contrario, otros testigos han ratificado los informes negativos contra Javier Acevedo.

Javier Acevedo se ha convertido en España en una persona sin estudios. Busca la forma de homologarlos mientras sigue desempeñando todo tipo de trabajos. Según relata, ha pasado por lavaderos de coches, hostelería… «Ahora estoy en una situación más estable al ser teleoperador», afirma mientras intenta volver a ver a su única hija.