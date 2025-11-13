El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Javier Acevedo entra en los juzgados de la calle Angustias. Aida Barrio

Valladolid

El dominicano que intenta recuperar la custodia de su hija: «Siempre he seguido las directrices de Servicios Sociales»

El Juzgado de Primera Instancia número 13 celebra la vista en la que Javier Acevedo, que se enteró de que era padre de Chloe meses después de su nacimiento, lucha por restablecer el contacto con la menor de tres años

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 06:44

Comenta

Ha estado rodeado de varios familiares, algunos provenientes desde Francia para el considerado por Javier Acevedo Mejía como el «día más importante de su vida». « ... Por fin ha llegado», ha apostillado antes de entrar en la sala del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valladolid. Allí se iba a dirimir el futuro de la custodia de su hija Chloe, de la que lleva meses sin saber de ella. Este dominicano de 25 años conoció que era padre meses después de su nacimiento. Tuvo un «desliz» hace más de dos años en su periplo vallisoletano cuando hacía turismo. Y de esa relación «esporádica» nació Chloe. Se enteró meses después, cuando estaba de vuelta a su República Dominicana natal, y desde entonces, como él mismo dice, ha dejado su vida al otro lado del charco para recuperar a su hija.

