Tudela de Duero se rinde a Pablo Martín 'Guindi' Los cortadores saltan al ruedo de Tudela de Duero para participar en el concurso. / A. OJOSNEGROS El cortador de La Pedraja se consolida en la primera posición de la Liga Toropasión AGAPITO OJOSNEGROS LÁZARO TUDELA DE DUERO Lunes, 13 agosto 2018, 10:20

Suma y sigue para el de La Pedraja de Portillo, Pablo Martín 'Guindi', quien ayer consiguió un nuevo triunfo en su carrera y prolonga así el momento dulce que está viviendo. Está de lujo el joven quien, ya en su toro de clasificación, consiguió poner a la plaza de Tudela de Duero en pie con un corte tan ceñido que parecía que el novillo no iba a pasar, que el astado de la ganadería de Los Galos se lo iba a llevar por delante. Pero pasó, vaya si pasó: como un hilo lo hace a través del ojo de una aguja, pero pasó; eso sí, muy ceñido a la espalda del de La Pedraja que una vez más se muestra intratable, y eso que en la final, Eusebio Sacristán 'Use' (La Seca), vendió muy cara su piel, literalmente, para conseguir un segundo puesto que le debería saber casi a victoria, pues se entregó al máximo y, como suelde decirse: quien lo da todo no está obligado a dar más. En ese derroche de generosidad sufrió un revolcón cuando intentó saltar al novillo de Domecq de la final con apenas un metro y medio de distancia para coger el impulso necesario y volar sobre él. Esta primera vez no lo consiguió, pero sí a la segunda, con la misma distancia, pero también con algún que otro varetazo más en su costado tras el primer encontronazo.

Pero 'Guindi' está a un nivel y con una seguridad que a veces todo el esfuerzo del mundo no es suficiente para vencer a este cortador que ahora mismo está en estado de gracia, y que con el trofeo en la mano partía para la localidad de Rueda al concurso que allí se celebraba por la noche. Genio y figura.

La afición, atenta a un salto de Eusebio Sscristán. / A. O.

Tercero en Tudela de Duero fue otro superclase, el zamorano Dany Alonso. El de Vezdemarbán realizó un concurso muy completo, muy regular, y con muy buenos cortes, con la templanza que le caracteriza y el grado que le otorga la veteranía. Por méritos y espectáculo entró en la final –siendo cuarto en ella– el cuellarano Héctor Cabano, quien desplegó su arsenal de saltos, y quiebros de espaldas. Todo un espectáculo este joven. De los tres grupos clasificatorios el más fuerte fue el tercero, de hecho de él salieron dos hombres a la final: los que a la postre serían el primero y el segundo clasificado. Estos se tuvieron que medir a cortadores como Cristian Moras, de Medina del Campo, o Javier Pradanas, de Mejorada del Campo. El madrileño causó muy buena impresión y recogió su buena tanda de aplausos con los saltos que realizó. Este grupo era de alto voltaje. Mucha clase, nivel y muchas horas de vuelo por parte de sus integrantes.

Los novillos también contribuyeron al espectáculo, tuvieron movilidad y un punto de emoción. Incluso el segundo de la tarde, más complicado de manejar según pasaba el tiempo, también permitió a los integrantes de ese segundo grupo dejar bonitos detalles sobre el albero de la plaza. De este grupo se catapultó a la final el de Cuéllar, quien recibió al de Los Galos según salía de chiqueros con un vuelo de los que el domina como pocos.

El primer grupo fue muy lucido, comandado por el de Vezdemarbán pero con muy buenas actuaciones por parte de sus compañeros, como fue el caso de los también zamoranos: Borja Pastor y Saúl Ribera.

TorosVil, Toropasión y el Consistorio unieron sus fuerzas para el desarrollo de este festejo, un buen espectáculo que recibió una muy buena respuesta de público, que prácticamente llenó el graderío.