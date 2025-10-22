El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El Norte

Valladolid

El TSJ rebaja a dos años la pena para un acusado de abuso sexual a una amiga cuando estaba ebria

La Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal aplica la atenuante de embriaguez del hombre

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:44

Comenta

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha rebajado de cinco a dos años la pena de cárcel para un acusado de abusar sexualmente de una amiga cuando estaba ebria. Al contrario que la sentencia dictada en su día por la Audiencia Provincial de Valladolid, en este caso se ha tenido en cuenta la atenuante por embriaguez del acusado.

Los hechos se remontan a diciembre de 2021, cuando el acusado y la víctima asistieron a un fiesta en la que ambos consumieron alcohol. Según la sentencia dictada por la Audiencia Provincial en febrero de 2025, la víctima, que no tenía hábito de beber, abandonó el local acompañada por el acusado y bajo los efectos de una intoxicación etílica aguda.

Noticias relacionadas

Asume que estafó a un hombre que se citó con una mujer en contactos

Asume que estafó a un hombre que se citó con una mujer en contactos

Archivan la causa por presunta violación a una menor con sumisión química en un hotel de Cabezón

Archivan la causa por presunta violación a una menor con sumisión química en un hotel de Cabezón

Después, y una vez en el coche, el acusado se aprovechó el estado de embriaguez en el que se encontraba la víctima para abusar de ella y penetrarla. Después, se montaron de nuevo en el vehículo hasta que el acusado la dejó en el cruce de las calles Federico Landrove Moiño y Eusebio González Suárez, donde ambos bajaron del vehículo. La joven se sentó en la acera con la espalda apoyada en una pared, mientras que el acusado montó en su vehículo y la dejó allí.

La joven fue auxiliada por un excompañero de estudios, pero al no poder mantener con ella una conversación normal, decidió telefonear a su novio, al que conocía por haber jugado con él al rugby. Una vez en la casa que ambos compartían, pudo comprobar que su novia tenía el sujetador subido y que la braga estaba introducida solo en una de sus piernas, por lo que avisó a la Policía.

Restos de ADN

Personada una dotación de la Policía Nacional en el domicilio, los agentes solicitaron que les entregara la ropa que vestía y después se acercó al Hospital Río Hortega de Valladolid, donde se activó el protocolo de agresión sexual y se realizó un análisis que reflejó una alcoholemia de 212 mg/dl, siendo explorada por una ginecóloga y una médico forense, que tomaron diversas muestras biológicas que fueron remitidas al Instituto Nacional de Toxicología. Los análisis confirmaron que había restos de ADN del acusado en la braga y en las partes intimas de la víctima.

En el fallo del TSJCyL se apunta que el acusado también consumió bebidas alcohólicas y se argumenta que aunque se descarta que sus capacidades cognitivas y volitivas estuvieran totalmente anuladas, se entiende que podía estar sufriendo, en el momento de cometer los hechos, «una sensible perturbación de su psiquismo próxima a la incapacidad» debido a la ingesta de alcohol. «Aun cuando no sepamos exactamente el nivel de afectación, una interpretación más concorde a la doctrina jurisprudencial favorable al reo, nos permite establecer que dicha afectación pudiera haber sido merecedora de la apreciación de una atenuante de embriaguez por analogía del artículo 21.7ª del Código Penal».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 26 años tras precipitarse de un cuarto piso en Huerta del Rey
  2. 2

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco
  3. 3

    Dos tramos de Valladolid, entre las carreteras más peligrosas de España
  4. 4

    El tráiler atascado en el centro pagará 600 euros en multas y 156,42 por la asistencia de Bomberos
  5. 5 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid
  6. 6 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  7. 7

    Heridos dos trabajadores en un edificio en obras en Arroyo de la Encomienda
  8. 8

    Viding estrena 18.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas tras invertir 20 millones
  9. 9

    Calle rica, calle pobre: la diferencia de renta entre los barrios de Valladolid llega a los 45.625 euros al año
  10. 10

    Cae un enorme pino sobre la valla de la escuela de música Mariano de las Heras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El TSJ rebaja a dos años la pena para un acusado de abuso sexual a una amiga cuando estaba ebria

El TSJ rebaja a dos años la pena para un acusado de abuso sexual a una amiga cuando estaba ebria