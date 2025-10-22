El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sede judicial en el antiguo edificio del Banco de España, que alberga el Juzgado de lo Penal. M. Brágimo

Palencia

Asume que estafó a un hombre que se citó con una mujer en contactos

El acusado, que le reclamó pagos por no haber acudido al encuentro, acepta seis meses de cárcel y 1.000 euros de indemnización

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:36

Un hombre ha asumido este martes en el Juzgado de lo Penal de Palencia una pena de seis meses de prisión (queda suspendida la ejecución) ... y 1.000 euros de responsabilidad civil por un delito de estafa, después del acuerdo al que ha llegado con el Ministerio Público, que calificaba inicialmente los hechos como delito de extorsión o, alternativamente, de estafa, y solicitaba para él un año y seis meses de cárcel y 1.000 euros de indemnización para la víctima por el dinero sustraído.

