Asume que estafó a un hombre que se citó con una mujer en contactos

Un hombre ha asumido este martes en el Juzgado de lo Penal de Palencia una pena de seis meses de prisión (queda suspendida la ejecución) ... y 1.000 euros de responsabilidad civil por un delito de estafa, después del acuerdo al que ha llegado con el Ministerio Público, que calificaba inicialmente los hechos como delito de extorsión o, alternativamente, de estafa, y solicitaba para él un año y seis meses de cárcel y 1.000 euros de indemnización para la víctima por el dinero sustraído.

Los hechos se remontan al 13 de julio de 2023, cuando, de acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía de Palencia, un hombre, que desde su domicilio en la capital palentina había acordado antes a través de una página web de contactos una cita con una mujer, recibió un mensaje de audio de un hombre en su teléfono móvil que le reclamaba 500 euros por no haber asistido a la cita con la mujer, lo que le había supuesto un trastorno.

La víctima realizó dos pagos de 500 euros que ingresó en la cuenta del acusado.