El TSJ ratifica la condena a un hombre por agredir sexualmente a una menor de 12 años

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó este lunes la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid a un hombre por agresión sexual a una menor y le condena a seis años de cárcel y la prohibición de aproximarse a sus víctima durante un período de diez años.

El agresor compró bebidas alcohólicas a petición de las chicas, que tenían 12 años en el momento de los hechos, y se fue con ellas a hacer «botellón». En el trascurso de la noche, y toda vez que las chicas habían ingerido alcohol, obligó a una de ellas a mantener sexo oral.

Al día siguiente, el agresor quedó con la víctima y sus amigas para establecer un pacto de silencio. Esto sumado al «miedo y la vergüenza» de la víctima, le hizo no presentar la denuncia en los días posteriores a estos hechos. Contra la sentencia cabe recurso de casación en la misma sala en un plazo de cinco días.

