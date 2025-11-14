El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un grupo de participantes durante la jornada. José C. Castillo

Treinta alumnos de la UVA compiten por mejorar la movilidad de Valladolid

La escuela de Ingenierías Industriales acoge una competición dentro de la Semana del Ingenio BEST, donde estudiantes deben dar respuesta a desafíos del mundo real

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:02

Comenta

La jornada comenzó temprano. Desde las nueve de la mañana, para confirmar la presencia de los participantes y, minutos después, para conocer el tema al ... que debían dar una solución. Es la cuarta edición de la competición SiB (Semana del Ingenio BEST) que acoge la Universidad de Valladolid, donde los alumnos de la UVA compiten para dar una respuesta a los desafíos del mundo real. Son retos que deben estar relacionados con la actualidad de la comunidad, pero que esta vez ha ido más al ámbito local vallisoletano. En concreto, a cómo mejorar la movilidad en la ciudad de Valladolid.

