Treinta alumnos de la UVA compiten por mejorar la movilidad de Valladolid

La jornada comenzó temprano. Desde las nueve de la mañana, para confirmar la presencia de los participantes y, minutos después, para conocer el tema al ... que debían dar una solución. Es la cuarta edición de la competición SiB (Semana del Ingenio BEST) que acoge la Universidad de Valladolid, donde los alumnos de la UVA compiten para dar una respuesta a los desafíos del mundo real. Son retos que deben estar relacionados con la actualidad de la comunidad, pero que esta vez ha ido más al ámbito local vallisoletano. En concreto, a cómo mejorar la movilidad en la ciudad de Valladolid.

Desde esa base, 32 alumnos de la universidad, que pertenecen a diferentes carreras de la institución, desde las propias ingenierías a comercio o titulaciones de la rama científica, han comenzado a construir una respuesta. «Algunos participantes han realizado una grabación, como si fueran testimonios de los ciudadanos para representar el problema. Otros han llamado al Ayuntamiento para buscar información, cada uno se busca la forma de conseguir más datos», explica Duna Puentes, coordinadora del evento. La jornada se organiza desde BEST Valladolid, una asociación de la UVA que forma parte de una red internacional presente en más de ochenta universidades, tanto en España como en otros países.

Para preparar el tema, desde la asociación han contado con datos públicos sobre cuál la situación en la ciudad. Después, serán los alumnos que se han presentado quienes busquen solventar los distintos retos que se les proponen. «Cómo solventar los distintos retos que se proponen, por ejemplo qué se puede hacer si hay una competición por el centro de la ciudad, algún evento, o simplemente que hay obras en una calle». Por poner otro ejemplo de ediciones pasadas, también se trató el tema de la despoblación y cómo darle una vuelta al problema. En su caso, centrado en un municipio de Zamora que acusaba esta falta de población.

La asociación celebrará en marzo la 25ª edición de su encuentro con empresas, donde participarán más de mil estudiantes

En cualquier caso, en esta edición el reto corresponde con la movilidad vallisoletana. «Es un tema genérico que todo el mundo puede entender y que se relaciona con la ciudad en la que vivimos. Además, es importante que sea un reto donde realmente pueda haber capacidad de cambio». Porque a los ganadores de la competición, que los hay, tampoco se les cierra la puerta de trasladar su propuesta a otras instancias para, quién sabe, conseguir que su idea se convierta en una realidad. «Si se puede, se intenta que no quede solo en el concurso, que haya posibilidad de trasladarlo», apuntan desde la asociación BEST Valladolid.

Los proyectos ganadores reciben además y premios y «visibilidad» ante empresas que buscan activamente el talento de los jóvenes. El evento se ha realizado en la escuela de Ingenierías Industriales de la UVA, donde también han participado docentes de la institución académica y empresas colaboradoras. «Busca tender puentes entre la formación académica y la resolución de problemas a través del ingenio y creatividad grupal, uniendo estudiantes de diversos áreas para proponer soluciones innovadoras en situaciones reales. Queremos que los estudiantes descubran su potencial independientemente de su carrera y de forma colaborativa», apuntan desde la organización.

La asociación BEST Valladolid forma parte de BEST (Board of European Students of Technology), una red europea presente en más de ochenta universidades de 32 países que, desde 1989, impulsa el desarrollo de los estudiantes universitarios y que cuenta con más de tres mil miembros activos en todo el continente. El grupo en Valladolid, fundado en 1994, también ha formado a miles de estudiantes que ocupan puestos relevantes en empresas tecnológicas, consultorías y startups tanto en España como en el extranjero. Además de esta jornada, también organizan su recurrente foro de empleo FiBEST, que celebrará su 25ª edición el 11 de Marzo de 2026, donde se reúnen más de mil estudiantes para conocer a las más de treinta empresas que acuden cada año.