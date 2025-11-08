El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una imagen de la jornada de Naukas hoy en el Teatro Zorrilla.

Una imagen de la jornada de Naukas hoy en el Teatro Zorrilla.

Naukas cumple ocho años despertando curiosidades científicas

El Teatro Zorrilla acoge ponencias con la IA y los bulos como protagonistas de sus charlas divulgativas

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:04

La serie de conferencias científicas Naukas ha celebrado este sábado 8 de noviembre su octava edición en el Teatro Zorrilla, con charlas divulgativas y desenfadadas ... que acercan los conceptos científicos más punteros y desafiantes de ahora, así como claves del mundo futuro, a la ciudadanía en general. Coorganizada por la Fundación Universidad de Valladolid, el evento cuenta a su vez con la colaboración de la Diputación, y ha vertebrado una docena de ponencias en las que ha asomado con recurrencia el tema de las IA o las desinformaciones en los medios de comunicación.

