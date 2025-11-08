Naukas cumple ocho años despertando curiosidades científicas

La serie de conferencias científicas Naukas ha celebrado este sábado 8 de noviembre su octava edición en el Teatro Zorrilla, con charlas divulgativas y desenfadadas ... que acercan los conceptos científicos más punteros y desafiantes de ahora, así como claves del mundo futuro, a la ciudadanía en general. Coorganizada por la Fundación Universidad de Valladolid, el evento cuenta a su vez con la colaboración de la Diputación, y ha vertebrado una docena de ponencias en las que ha asomado con recurrencia el tema de las IA o las desinformaciones en los medios de comunicación.

«Valladolid es una ciudad que siempre responde estupendamente a las convocatorias de Naukas», valora Javier Peláez, escritor y divulgador y uno de los fundadores de esta iniciativa, junto a Antonio Martínez Ron: «Acercar el método científico a la ciudadanía otorga una base para analizar la realidad con mayor aproximación a la verdad, en esta época de 'fake news' cada vez más cercana al terraplanismo».

Peláez es consciente de que «nos encontramos ante la paradoja de vivir en un mundo cada vez más complejo en el que la gente demanda respuestas cada vez más simples». Y frente al simplismo narrativo de los bulos; divulgación de ciencia accesible: «Desde Naukas se dan con cada charla unas claves en 25 minutos para picar la curiosidad», explica. Y es que el mejor conocimiento «es el que se obtiene por uno mismo, no el que da quien imparte la ponencia», por ello, esa semilla planta luego el apetito de saber en mayor profundidad: «Si a la persona le interesa el tema, buscará más».

A lo largo de ocho años, Naukas ha buscado anticipar la ciencia del futuro mientras explicaba, al tiempo, los 'booms' tecnológicos del presente: «Hemos tenido la ocasión de ver la evolución de aquello que nos ha venido llegando; hace años nadie hablaba de las IA o de los bulos», asevera Peláez. Y en una época de pura politización, la ciencia no escapa: «Aunque el método científico no tenga un aspecto ideológico, los recursos que recibe una investigación, o sus aplicaciones, son políticas», concede. «No hay más que ver a personajes como Elon Musk».

La IA a examen

Bajo el título 'Parece humana y no lo es', el director del máster de Ciencia Social Computacional en el Departamento de Estadística de la Universidad Carlos III de Madrid, Iñaki Úcar, brindó un recorrido somero a las idiosincrasias de la inteligencia artificial: «Estas herramientas son procesadoras de texto magníficas, pero se las usa como si fueran psicólogas o fuentes de información, y no están hechas para esto», advirtió. A lo largo de una intervención crítica, Úcar desgranó cómo los modelos base y los algoritmos son más intuitivos que matemáticos, y sin la adecuada intervención humana para el aprendizaje reforzado y los 'prompts' específicos, los desarrollos son más imprecisos y «puramente predictivos».

Con 'La luz', la catedrática de la UVA Patricia Fernández del Reguero pasó revista al fenómeno lumínico por excelencia, desde sus cualidades físicas a sus evocaciones intelectuales de calor, vida o euforia. Transitando por sus avances, desde las teorías ondulatorias de Huygens a las corpusculares de Newton, pasando por los trabajos en óptica geométrica y electromagnetismo del siglo XIX o los estudios de Einstein en efectos fotoeléctricos, la ingeniera telemática concluyó defendiendo la necesidad de «avanzar mediante dudas, no certezas, mediante la búsqueda persistente de la verdad y siempre orientados hacia la luz».

La criminóloga y humorista Raquel Sastre puso la nota de humor con 'Ladrones, estafadores y asesinos del más alIA', vinculando los ardides de los espiritistas y otros estafadores de antaño con los timos del hijo en apuro del WhatsApp, que hoy se sirven de mecanismos como el 'deepfake' o el 'voice hacking' para embaucar a incautos: «No vamos a tener capacidad de enfrentar los problemas que está generando hoy la IA», alertó.

Del cerebro al cielo

De nuevo desde la Universidad de Valladolid, el ingeniero informático David Escudero trazó un paralelismo entre el funcionamiento de los cerebros de los organismos vivos con la construcción de las redes neuronales, con antecedentes en los trabajos de Alan Turing y John Von Neumann: «La perseverancia, el esfuerzo y el valor, incluso de ir a contracorriente, son las claves del progreso científico», aseveró. Para él, el Deep Learning que descansa sobre ingentes cantidades de información (el «Big Data») es la clave por la que hoy las máquinas, que emulan conductas de animales y seres humanos, protagonizan «la era de la IA degenerativa».

La astrofísica Lucía González ha hablado de su proyecto asturiano Allande Stars, que pone de relevancia la importancia de cuidar nuestros cielos de la contaminación lumínica o la basura espacial, a través de un recorrido histórico sobre cómo diferentes culturas lo han utilizado de calendario hasta su uso hoy en el presente y las perspectivas del mañana: «Trabajamos con el corazón pensando que nuestro granito de arena puede prevenir que el cielo del futuro sea un desastre».

La tanda de la mañana ha concluido con la meteoróloga Isabel Moreno y su charla 'AMOC a ver', sobre las posibles consecuencias de las desestabilizaciones en las corrientes oceánicas del Atlántico que regulan el clima, donde remarcó que «la imaginación salvaje y la exageración», cuando no se pueden aseverar las consecuencias climáticas a día de hoy sobre el impacto de la acción humana en estos fenómenos, «son armas arrojadizas para los negacionistas».

Física y aviación

Por la tarde, la psicóloga Helena Matute ha abundado en los dardos contra las IA en 'Título a concretar (en el futuro)': «Es nuestra decisión, también en lo político, ver qué hacemos con las IA y las empresas ambiciosas, si estos avances son para el progreso de la humanidad o el progreso de cuatro tecnócratas». A continuación, el catedrático de la UVA José Carlos Cobos hizo un repaso sucinto de la historia de la física, con especial hincapié en la termodinámica y las fases de la materia más allá de los estados sólido, líquido y gaseoso que aprendimos en el colegio: «La física nos ayuda a entender el mundo y a inventar el futuro», sentenció.

Un habitual de Naukas, Javier Pedreira (Wicho), responsable de informática de los Museos Científicos Coruñeses y creador del blog Microsiervos, abordó en '¿Dónde están los coches voladores?' la evolución de los aviones y las posibilidades rentables de investigar en avances científicos dentro de este campo: «No veremos vuelos supersónicos civiles en muchos años, pero sí evoluciones de lo actual, traducidas en viajes más eficientes y silenciosos», auguró.

En la recta final, José Antonio Prado-Bassas, profesor de Matemáticas en la Universidad de Sevilla y ganador del bote en el concurso 'Cifras y Letras', expuso en 'Mardito candao' diferentes métodos de criptografía a lo largo de la historia, concluyendo con los actuales algoritmos poscuánticos para proteger nuestros datos en Internet. La profesora en Historia del Arte en la UVA María José Martínez abordó, en '¿Expolio artístico o liquidación de patrimonio?', el caso de la cesión de la capilla segoviana de Fuentidueña al Metropolitan Museum of Art de Estados Unidos. La octava edición de Naukas concluyó con el químico Juan Carlos Gil Montoro, que volvió a salir del planeta en 'Las cosas del espacio van despacio' para hablar de varios proyectos tecnológicos y científicos en torno a nuestro universo: «Sin el espacio, nuestro mundo se apaga», aseveró.