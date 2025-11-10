El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pilar Garcés y Carlos Alberola, en dos imágenes de archivo. Ical y UVA

La carrera electoral en la UVA ya tiene dos aspirantes: Pilar Garcés y Carlos Alberola

Los precandidatos inician los movimientos para recabar apoyos ante unos comicios, los de 2026, aún sin fechas y sin nuevos estatutos

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:00

Comenta

Aún no se sabe el calendario, ni el día de votación. Será entre febrero y mayo, calculan diferentes fuentes académicas, que aclaran que las elecciones ... al Rectorado de la Universidad de Valladolid no pueden coincidir con un periodo de exámenes y, a ser posible, tampoco con las elecciones autonómicas de Castilla y León (15 de marzo). Con esa incertidumbre, lo que empieza a tomar cuerpo son las candidaturas. O al menos los nombres de quienes parecen decididos a lanzarse a la carrera preelectoral. Dos de ellos destacan sobre el resto: Pilar Garcés y Carlos Alberola. Y un tercero, Enrique Baeyens, se daba por seguro hace tiempo en el habitual runrún universitario, aunque el actual vicerrector de Investigación, consultado por El Norte, asegura que no está en esas lides. «El actual equipo rectoral está centrado en cuestiones muy relevantes, como la adaptación a la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario), la elaboración de los estatutos…», explica por correo. «Y seguro que al final surge alguno más», coinciden en señalar varias fuentes en el entorno del palacio de Santa Cruz.

