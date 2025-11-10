La carrera electoral en la UVA ya tiene dos aspirantes: Pilar Garcés y Carlos Alberola

Aún no se sabe el calendario, ni el día de votación. Será entre febrero y mayo, calculan diferentes fuentes académicas, que aclaran que las elecciones ... al Rectorado de la Universidad de Valladolid no pueden coincidir con un periodo de exámenes y, a ser posible, tampoco con las elecciones autonómicas de Castilla y León (15 de marzo). Con esa incertidumbre, lo que empieza a tomar cuerpo son las candidaturas. O al menos los nombres de quienes parecen decididos a lanzarse a la carrera preelectoral. Dos de ellos destacan sobre el resto: Pilar Garcés y Carlos Alberola. Y un tercero, Enrique Baeyens, se daba por seguro hace tiempo en el habitual runrún universitario, aunque el actual vicerrector de Investigación, consultado por El Norte, asegura que no está en esas lides. «El actual equipo rectoral está centrado en cuestiones muy relevantes, como la adaptación a la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario), la elaboración de los estatutos…», explica por correo. «Y seguro que al final surge alguno más», coinciden en señalar varias fuentes en el entorno del palacio de Santa Cruz.

Esos estatutos a los que se refería Baeyens, precisamente, jugarán su papel en las elecciones al Rectorado de 2026. Si llegan a tiempo para la convocatoria. El claustro debatirá y votará las enmiendas el día 20 de noviembre y después, el 25, se aprobarán definitivamente tras un trabajo muy prolongado. De ahí pasarán a la Junta de Castilla y León, que tiene cuatro meses como máximo para aprobar el informe de legalidad y, posteriormente, publicarlo en el Boletín Oficial de Castilla y León. Si cuando se convoquen las elecciones, la norma ya está en el Bocyl, el proceso seguirá lo que se regule en los nuevos estatutos. Si no, se atendrá a los actuales. Y eso influye en el modo en que se ponderarán los votos, nada menos.

Ninguno de los dos primeros precandidatos es desconocido en estas lides de la gestión universitaria. Y ambos se han mostrado en los últimos tiempos muy activos. La presencia en algunos actos académicos, en el caso de Garcés, o la renovación indiscutida de Alberola en la Dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones, pusieron a los más avezados sobre las primeras pistas. Y los contactos posteriores con profesores de diferentes ámbitos han acabado por configurar los dos primeros nombres que surgen con intención de relevar a Antonio Largo, que concluirá su segundo y último mandato.

Pilar Garcés fue secretaria general de la Universidad de Valladolid durante un breve periodo a las órdenes de Daniel Miguel, antes de salir rumbo a la Junta de Castilla y León para ocupar el puesto de directora general de Universidades (2015-2019) y, posteriormente, de viceconsejera de Investigación y Universidades (2019-2022). Es catedrática y pertenece a la Facultad de Comercio y Relaciones Laborales. Especialista en relaciones internacionales, con énfasis en todo lo relacionado con Japón y Asia, tiene un currículo amplio tanto en producción investigadora como en gestión.

Algo parecido ocurre con Carlos Alberola. Es catedrático del departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones e Ingeniería Telemática, con una extensa labor investigadora y con experiencia en cargos de gestión. De hecho, renovó como director de la Escuela el pasado mes de enero, pero ya antes, durante el Rectorado de Evaristo Abril, ejerció como vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado.

Ambos se encuentran ahora inmersos en la fase de recabar apoyos, aunque ese es un trabajo soterrado porque aún queda mucho tiempo para lanzar la campaña electoral, y todos saben que empezar a postularse con demasiada antelación supone el riesgo de cansar al posible votante. Lo que sí es seguro es que, una vez más, no habrá un solo candidato que concite el consenso de la comunidad universitaria. Se repetirá, además, la posibilidad de contar con una rectora por primera vez en la historia de la UVA, algo que ya pudo suceder en la anterior convocatoria, cuando se presentó Helena Castán, ex secretaria general. No logró alcanzar el Rectorado, que ganó en la primera vuelta Antonio Largo ante ella y José Ramón González.

Ampliar Antonio Largo vota en las elecciones al Rectorado de 2022. Carlos Espeso El cambio de los estatutos y su influencia en la ponderación de los votos El cambio en los estatutos de la Universidad de Valladolid debería llegar a tiempo para la convocatoria electoral. Así está previsto por el actual equipo de Gobierno. Implica algunas variaciones, aunque la más relevante de la LOSU, que supone que habrá un único mandato de seis años de duración y no dos de 4 como máximo, ya se está aplicando en las elecciones a órganos unipersonales como decanatos o direcciones de escuelas. Otro cambio importante se da en la ponderación de los votos, porque en la UVA no se contabiliza un voto por individuo sin más. Los profesores funcionarios y permanentes laborales supondrán un 51% del voto (era el 55% para doctores con vinculación permanente), mientras que el resto de profesores e investigadores tendrán un peso del 10%, distribuido proporcionalmente por categorías (antes eran del 7%, un 6% para los que estaban contratados a tiempo completo y un 1% para los contratados a tiempo parcial). Los estudiantes volverán a suponer un 28% del voto. Sin embargo, antes el 27,33% era para estudiantes de grado y máster y el 0,66%, para los de doctorado. Ahora, ese porcentaje se repartirá de forma proporcional según los alumnos de grado, máster y doctorado. Y en cuanto al personal técnico, de gestión, administración y servicios (PTGAS), antes suponían el 10% del voto y ahora, el 11%, pero distribuido «en proporción directa al número de miembros totales del personal funcionario y personal laboral». Con la plantilla que había en el curso 2024-2025, la relación era, en todo caso, muy similar, con un 48,51% de funcionarios y un 51,49% de laborales. Si se cogen los datos de las últimas elecciones (2022), aunque no están desglosados por ejemplo los estudiantes de grado y máster o el personal laboral, la IA de Google, Gemini, elabora los resultados con la nueva ponderación: sería más amplio a favor de Antonio Largo. El rector ganó en primera vuelta con un 51,34% y ahora habría obtenido un 57,95%. Helena Castán, que fue segunda con un 25,81%, ahora sería tercera, con un 20,84%, mientras que José Ramón González obtendría un 21,23% en lugar del 22,85% que logró

De nuevo entrará en juego la política, además. No la meramente universitaria, sino la real. «La Junta aún no sabe a quién va a apoyar», comentan en los mentideros cercanos al PP. No es un apoyo menor. En las elecciones en las que Daniel Miguel se impuso a Marcos Sacristán, una de las claves fue el voto estudiantil. Un voto que siempre es exiguo, casi residual, pero que tiene importancia en la ponderación y que se movilizó especialmente por el lado de ADDE, la asociación de estudiantes vinculada a Nuevas Generaciones del PP. Esta vez el proceso electoral coge a los partidos, sin embargo, embarcados en la batalla electoral autonómica, lo que complica un poco más las cosas en ese aspecto. Si los plazos se cumplen, las urnas podrían colocarse al principio de la primavera de 2026, muy cerca de las autonómicas.