Tras la tromba... en los coles, profesores y equipos directivos, fregona en mano

La intensa tromba de agua que sorprendió a Valladolid el martes por la tarde afectó también a varios centros educativos. Profesores y personal no docente ... tuvieron que implicarse para dejar aulas, pasillos y sótanos adecentados. Así ocurrió en el IES Emilio Ferrari, donde la fuerza del agua desbordó los sistemas de drenaje del centro educativo, anegando varias aulas y espacios comunes. La situación, según informa el AMPA, dejó en evidencia ciertas carencias que el propio centro lleva denunciando desde hace tiempo.

Según las familias del instituto, el agua comenzó a filtrarse rápidamente al interior del edificio. «La Dirección del centro dio aviso al servicio de Bomberos, pero no obtuvo la respuesta inmediata que necesitaban ya que había demasiadas urgencias en la provincia de Valladolid. Por ello, los propios profesores se pusieron manos a la obra y estuvieron achicando agua durante horas hasta conseguir adecentar las aulas afectadas», explican desde el AMPA.

Con baldes, fregonas y cubos consiguieron achicar el agua y evitar mayores daños y dejar las aulas en condiciones mínimas para poder retomar las clases. «Como representación de las familias, queremos denunciar la falta de protocolos y de un mantenimiento preventivo de alcantarillado y desagües del centro, y material específico a utilizar en estas situaciones. Si hubiera un buen mantenimiento preventivo se podrían haber evitado situaciones como las de ayer (por el martes)», añaden y reclaman que «la Dirección de los centros la componen docentes, no técnicos de mantenimiento ni gestores de emergencias. No tienen formación específica, ni herramientas, ni presupuesto para prevenir ni responder a situaciones como esta. Nuevamente nos hemos visto abandonados por la Dirección Provincial en lo que se refiere a las necesidades propias de un centro», denuncian.

El agua también anegó dos espacios del colegio Las Huelgas Reales, la sala sensorial y el aula de psicomotricidad, ambas situadas a ras de suelo. La tromba colapsó el sistema de desagüe lo que provocó que las dos salas se inundaran. «Nos hemos encontrado esta mañana con todo lleno de agua. Hemos escurrido las colchonetas y las hemos dejado secar, lo mismo que los juguetes y el material didáctico. Lo que más nos preocupa es el material eléctrico de la sala sensorial, los tubos de luz, mesas electrónicas, las luces negras y blancas… No nos hemos atrevido a enchufarlo por si no está bien seco», explica Mónica Sanz, una de las profesoras. «Todos los profesores estábamos a primera hora y hemos podido echar una mano», añade.

En el CEIP Cardenal Mendoza el agua alcanzó aproximadamente un metro de altura en los sótanos, afectando seriamente a instalaciones clave como el comedor y el gimnasio. Es la cuarta vez en siete años que este colegio sufre una inundación de estas características, debido a su ubicación en una antigua zona de paso del río Esgueva. Las clases se pudieron retomar con normalidad y también el servicio de comedor gracias a la implicación de profesores y personal de limpieza.

En el colegio Santa Teresa de Jesús, el aguacero también provocó daños. El agua entró por las arquetas del sótano del edificio, algo que según relatan desde la dirección general del centro «ya ha ocurrido en anteriores ocasiones». El problema, según dicen «es que el alcantarillado exterior no da abasto con estas lluvias torrenciales y el agua acaba subiendo por las arquetas interiores», explica Amaya Carrera, directora general de este centro educativo. Cerca de una veintena de profesores que se encontraban reunidos y parte del personal de servicios, arrimaron el hombro para achicar agua. «Bajamos y vimos cómo el agua salía por las arquetas. Parecía que la bomba de recogida no funcionaba, pero en realidad era tal la cantidad de agua que no daba abasto. Cuando empezó a bajar la intensidad de la lluvia, pudimos abrir las arquetas para facilitar el desagüe», añade.

Uno de los puntos más comprometidos de este colegio fue el cuarto de calderas, situado también en el sótano. «La pintura y los suelos de madera se han visto muy afectados. El hueco del ascensor también se llenó de agua», afirma Carrera.