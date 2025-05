El transporte de mercancías pacta la subida salarial del 10% hasta 2027

El acuerdo alcanzado en el sector del transporte de mercancías por carretera en la provincia de Valladolid se ha materializado finalmente en la firma del ... nuevo convenio que regirá las condiciones laborales de los trabajadores del sector hasta 2027.

Patronal y Sindicatos celebran la firma de este pacto que «establece mejoras significativas» en las condiciones de los empleados. Precisamente entre esas mejoras destacan la subida de salarios, que este 2025 se incrementa un 4% con carácter retroactivo desde el 1 de marzo (en todos los conceptos salariales excepto en las horas extras). A esa subida se le sumarán dos, más; la de un 3% para 2026 y otro 3% para 2027, lo que supone una subida salarial total del 10%.

Un aspecto, el salarial, que celebran desde la cuatro asociaciones que han negociado este convenio «durante cuatro meses y que ha servido para lograr una mayor estabilidad y más beneficios sociales tan necesarios para un sector en el que se ven implicados más de 6.000 trabajadores en la provincia de Valladolid, unas 600 empresas y que supone el 7% del PIB de la ciudad», señala Enrique Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Empresarial de Agencias de Transportes y Líneas Regulares de Valladolid (Asatralva), una de agrupaciones que han participado en la firma, junto a la Asociación Empresarial de Transportes en Valladolid (Asetra), la Asociación Vallisoletana de Empresarios del Transporte (Avet) y la Asociación de Transportistas Autónomos de Valladolid (Astava).

La actualización del marco laboral comprende además una jornada ordinaria máxima de trabajo de 1776 horas anuales de trabajo efectivo para los empleados de transporte de transporte de mercancías por carretera de Valladolid. «Intentamos que este sea atractivo un trabajo que con el paso del tiempo ha ido perdiendo incentivos por una excesiva legislación local, regional, nacional y europea, cambios en el uso del tacógrafo o la renovación de los cursos de capacitación y permisos cada cuatro años que suponen un coste importante que tienen que asumir los propios trabajadores», destaca Rodríguez.

Desde CC OO califican de «positivo» el acuerdo alcanzado al considerar que se cumple uno de los principales desafíos, «el de mantener el poder adquisitivo en el sector y el de dotar a los empleados de un marco laboral con un texto más actualizado que fomenta un entorno de trabajo más igualitario». Sin embargo, en UGT no son tan optimistas al referirse a la firma de este marco vigente hasta 2027, pues aseguran que se les ha quedado corto. «Nos hubiera gustado haber profundizado más en aspectos de conciliación familiar», explica Juan Antonio Martínez, secretario del sector de transportes autonómico. «Hay escasez de trabajadores porque no hay una buena contraprestación económica, además muchos transportistas están semanas fuera de casa, fines de semana y festivos y la subida de sueldo tampoco es nada del otro mundo», aclaran.

Asunto pendiente

De un salario medio en el transporte de mercancías, unos 1.800 euros, no es oro todo lo que reluce. «En esa cantidad van incluidos unos 20 días de dietas que suponen unos 600 euros que no son salario real, por lo que el sueldo se ve reducido considerablemente», exponen desde UGT.

Además de la mejora salarial, el convenio vigente para los próximos años incorpora además un protocolo LGTBI, adaptando así el marco laboral a las exigencias normativas establecidas en el Real Decreto para la igualdad y la no discriminación de este colectivo en las empresas, un tema que no se ha aprobado aún por falta de tiempo entre las partes. «Lo más urgente era el tema laboral y esto es algo que se tiene previsto negociar en cuando podamos reunirnos para que no haya brecha salarial, distinción o discriminación en cualquier aspecto, que haya igualdad en el acceso al empleo y la promoción profesional, así como la atención del acoso y la violencia contra las personas LGTBI».

Principales desafíos

Además de la firma del convenio que promete mayor estabilidad, las empresas que representan a más de 6.000 trabajadores celebraron este martes una mesa de trabajo con la Cámara de Comercio de Valladolid en la que se abordaron los retos del sector para seguir fortaleciendo la colaboración entre el ámbito formativo y el tejido empresarial.

Coincidieron en que uno de los principales problemas es la acuciante falta de conductores, una realidad que afecta a toda Europa y que en Castilla y León presenta una especial gravedad. Un sector cuyos profesionales en Valladolid cuentan con una plantilla muy envejecida, «con más del 60% de los profesionales que superan los 50 años y una media total de unos 55 años, la falta de relevo es el principal problema porque de cada cuatro personas que se jubilan entra uno a trabajar», señalan desde Asatralva.

Ampliar Reunión de la Cámara de Comercio y los representantes de los transportistas. El Norte

Esta reunión ha servido además para pedir mayor coordinación institucional y apoyo por parte de las administraciones públicas, tanto para abordar de forma conjunta la escasez de conductores como para tener en cuenta al sector en decisiones estratégicas relacionadas con planes de movilidad, diseño de infraestructuras o centros de transporte.

En su intervención, el presidente de la Cámara de Valladolid, Víctor Caramanzana subrayó que «el transporte vive un proceso de transformación estructural» e hizo hincapié en su apuesta por una formación técnica de calidad, recordando además el anuncio del nuevo Ciclo de Grado Superior en Transporte y Logística, que comenzará a impartirse el próximo curso académico en el centro de Formación Profesional de la institución. «Lo que supone una buena noticia para la renovación del sector de los transportistas de Valladolid», finalizan desde Asatralva.