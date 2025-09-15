El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El Puente Colgante de Valladolid estará este martes cerrado al tráfico para reparar la calzada. El Norte

Valladolid

El Puente Colgante estará este martes cortado al tráfico para reparar la calzada

Los trabajos se realizarán a partir de las nueve de la mañana, una vez finalizada la hora punta de entrada a los colegios, y concluirán al mediodía

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:13

El Puente Colgante de Valladolid estará este martes cerrado al tráfico para llevar a cabo labores de reparación de la calzada. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento a través de un comunicado en el que concreta que el corte se efectuará a partir de las 9:00 horas, una vez finalizada la hora punta de entrada a los colegios.

Esta intervención responde a la detección de dos cesiones en el pavimento del entorno del estribo del puente, en el lado de la avenida de Salamanca, tanto en la zona de adoquines como en la franja metálica contigua. En los últimos días se había producido un pequeño hundimiento de la calzada, lo que ha obligado a programar esta reparación con carácter prioritario para garantizar la seguridad del tráfico, informa el Ayuntamiento de Valladolid.

Los trabajos se llevarán a cabo con medios propios del Centro de Conservación del Área Pública municipal en coordinación con la Concejalía de Tráfico y Movilidad e incluirán la sustitución de los adoquines afectados y la reparación del tramo metálico próximo.

Itinerarios alternativos

El corte se ha programado a partir de las 9:00 horas, una vez finalizada la hora punta de entrada a los colegios, con el fin de minimizar las molestias a los conductores. Está previsto que la circulación quede restablecida en torno a las 14:30 horas del mismo martes.

El Ayuntamiento recomienda a los conductores utilizar itinerarios alternativos mientras duren las obras y pide disculpas por las molestias que pueda ocasionar esta actuación necesaria de mantenimiento.

