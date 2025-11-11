El pintado de la señalización anticipa la inminente apertura de la calle Gamazo

El Norte Valladolid Martes, 11 de noviembre 2025, 14:33 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Valladolid realizará a lo largo del mes de noviembre intervenciones en ocho calles para rematar la campaña de asfaltado, que ya afronta su fase final. Entre ellas, destaca Gamazo, que permanece cortada a la circulación desde el 9 de junio, si bien el pintado de la señalización horizontal y de los pasos de peatones ya anticipan una inminente apertura.

Además, los trabajos, que ejecuta la empresa Collosa y que están enmarcados en el contrato de conservación, reparación y reforma de las infraestructuras viarias, también afectarán a dos tramos de la avenida de Gijón en sentido salida de Valladolid, así como a Miguel Hernández, Leyes, Camino del Espinar, Camino de Mona, Moradas y Senda Salve Regina. En todos los casos, informan fuentes municipales, se permitirá el acceso a garajes y vados y en las vías principales se mantendrá siempre un carril abierto al tráfico para evitar cortes totales.

En la avenida de Gijón, una de las intervenciones de mayor envergadura, se actuará en dos tramos -entre el número 20 y la intersección con la carretera de Fuensaldaña, y desde la gasolinera hasta el número 90- con trabajos de fresado y extendido de nuevo aglomerado.

También se actuará en otras zonas como calle Moradas (Rondilla) y calle Gamazo (zona centro) el Camino de Mona, Camino del Espinar, Senda Salve Regina, calle Miguel Hernández (Covaresa) o calle Leyes. Asimismo, se realizarán fresados en las calles Leyes, Camino del Espinar y Senda Salve Regina, mientras que en Gamazo y Moradas se extenderá ya la mezcla bituminosa caliente (MBC), que constituye la fase final del asfaltado.

Actuaciones «de corta duración»

Desde el área de Tráfico y Movilidad se explica que esta planificación responde a dos criterios. Por un lado, la necesidad de completar obras que no pudieron ejecutarse en verano debido a la alta carga de proyectos o a la disponibilidad de materiales y, por otro, la elección de tramos que no suponen una afección grave al tráfico y permiten mantener la circulación con medidas mínimas de regulación.

Las intervenciones forman parte del Plan Anual de Conservación Viaria que el Consistorio desarrolla para mantener en buen estado el pavimento urbano y mejorar la seguridad vial. Aunque los trabajos pueden generar molestias puntuales al tráfico y a los vecinos, el Ayuntamiento subraya que «se trata de actuaciones de corta duración, la mayoría de entre tres y cinco días, y que se realizarán preferentemente en horario diurno para reducir el impacto acústico».