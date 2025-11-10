Los pasos de cebra rematan dos meses después la reurbanización de la plazoleta del Cuatro de Marzo

El pintado de los pasos de cebra en el remodelado entorno de la plaza del Doctor Quemada, entre la parroquia de Santo Domingo de Guzmán ... y el colegio Francisco de Quevedo del Cuatro de Marzo, ha finiquitado la intervención ejecutada dos meses atrás para urbanizar y ordenar el aparcamiento disuasorio (con ochenta plazas), ampliar los jardines y adoquinar y ensanchar las aceras ante el templo y los laterales del centro escolar.

Los trabajos de reurbanización de esta parte del barrio, que incluyó también la calle Caballero, concluyeron a tiempo del regreso a las aulas de los alumnos el pasado 9 de septiembre, si bien entonces quedaron sin dibujar sobre la calzada los tres pasos de cebra que ahora por fin han sido pintados ante la entrada de la parroquia –ante ella se ha dejado una reserva de estacionamiento para servicios religiosos–, el lateral que da al patio del colegio y en la salida de la calle Caballero, eso sí, sin que se haya incluido señalización que advierta de que se trata de un entorno escolar.

Estas obras, que se prolongaron durante cinco meses, permitieron continuar con las sucesivas intervenciones de reurbanización de las calles llevadas a cabo durante los últimos años en este lado del Cuatro de Marzo, donde ya solo de tres vías y una parte del paseo de Don Juan de Austria conservan las aceras de brea, y estuvieron enmarcadas en el proyecto en curso de remodelación de distintos entornos escolares de la capital para mejorar la seguridad vial.

18 de octubre 9 de noviembre La nueva señal de 'calle escolar' ante el colegio Tierno Galván y la antigua señal de la calle Manuel Silvela, que durante unos días mostró la regulación de 30 kilómetros por hora, cuando se tapó con un papel. J. S.

Y esto último se ejecutó en paralelo alrededor del colegio Tierno Galván de Parquesol. Allí, en la calle Manuel Silvela, en la que se han ampliado las aceras, renovado el mobiliario, reducido la calzada para vehículos y ampliado los parterres para separar a los peatones de los coches, acaban de colocarse las nuevas señales, que sustituyen a las tradicionales de la DGT, para advertir a los conductores de que están entrando en una 'calle escolar' y de que la velocidad ante el centro educativo se reduce a 20 kilómetros por hora.

La señal en cuestión, que acaba de ser colocada en los extremos de dicha vía, muestra tres ondas de colores en lugar del habitual triángulo con dos niños cruzando. Dichas ondas ya fueron pintadas con anterioridad sobre la calzada a principios del mes de octubre.

Y entonces no se retiró la anterior señal vertical, que aún lucía la limitación de 30 kilómetros por hora, que se tapó posteriormente con un papel pegado con celo. Ahora, por fin, sí se ha quitado y la calle Manuel Silvela luce las nuevas señales, con sus ondas y la limitación real a 20 de este tramo escolar.