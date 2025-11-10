El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El paso de cebra recién pintado en la plaza del Doctor Quemada. J. Sanz

Valladolid

Los pasos de cebra rematan dos meses después la reurbanización de la plazoleta del Cuatro de Marzo

Parquesol estrena 'calle escolar' con una nueva señalización que reduce la velocidad a 20 por hora y sustituye a la placa tradicional de la DGT

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:01

Comenta

El pintado de los pasos de cebra en el remodelado entorno de la plaza del Doctor Quemada, entre la parroquia de Santo Domingo de Guzmán ... y el colegio Francisco de Quevedo del Cuatro de Marzo, ha finiquitado la intervención ejecutada dos meses atrás para urbanizar y ordenar el aparcamiento disuasorio (con ochenta plazas), ampliar los jardines y adoquinar y ensanchar las aceras ante el templo y los laterales del centro escolar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar
  2. 2

    Los vecinos de un portal del centro de Valladolid temen vivir con un pirómano
  3. 3 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  4. 4 Un ciervo se cuela en un aparcamiento del casco antiguo de Zamora
  5. 5

    Mantería despide a un comercio histórico y mantiene cinco locales a la espera de nuevos negocios
  6. 6

    Los sondeos internos anticipan un voto muy fragmentado en Castilla y León
  7. 7

    Fran Pahino: «Lo mejor del bar Mystic es su ambiente de amistad y camaradería»
  8. 8

    Rematan la reforma de la antigua sede de Hacienda tras subir su coste a 19,8 millones
  9. 9

    Los refugiados que dormían frente a la Comisaría de Segovia dejan la calle tras meses de espera
  10. 10 Detenido por amenazar e intentar pegar al dueño de un bar de Pajarillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los pasos de cebra rematan dos meses después la reurbanización de la plazoleta del Cuatro de Marzo

Los pasos de cebra rematan dos meses después la reurbanización de la plazoleta del Cuatro de Marzo