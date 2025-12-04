Parquesol se despide del embudo y recupera la salida por Ciudad de la Habana

Los vecinos de Parquesol pueden respirar algo más tranquilos desde esta semana. Todavía les queda para recuperar la absoluta normalidad tras dos años de obras ... y complicaciones en la circulación a tenor de la implantación de la red de calor en el subsuelo del barrio vallisoletano. Pero poco a poco, varias calles del entorno levantan sus restricciones y comienzan su reapertura al tráfico. La última en hacerlo está en uno de los puntos que más quebraderos de cabeza han causado a los residentes de la zona. El cruce entre Ciudad de la Habana y Manuel Azaña, que ha recuperado parcialmente la normalidad este miércoles.

Así pues, se ha abierto el tráfico en dirección salida de Parquesol por Ciudad de la Habana, que desde octubre había permanecido cortada en este sentido, entre los cruces con Manuel Azaña y Enrique Cubero. La circulación quedaba mermada a un embudo que reducía todo el tránsito de vehículos a un solo carril en cada sentido, con uno reversible en dirección salida. La reapertura estaba anunciada inicialmente para el 7 de noviembre, después se aplazó al 21 del mismo mes y finalmente se ha producido esta semana. Con esto, los conductores de Parquesol recuperan la posibilidad de encaminarse hacia Manuel Jiménez Alfaro con más fluidez.

Los operarios trabajarán en Hernando de Acuña hasta marzo sin cerrar el tráfico de la calle

La reapertura se constata también con la presencia de nuevas señales de obra que indican a los conductores la nueva circulación, para que eviten entrar en lo que de nuevo es dirección prohibida, hasta ahora su alternativa para la circulación. A pesar de la reapertura, los conductores todavía se encuentran con un pequeño tramo, a la altura de Enrique Cubero, donde deben convivir con las obras, sin producir restricciones en los carriles de circulación, mientras que en sentido Parquesol, al menos este jueves, se cercena el carril derecho más cercano a José Garrote Tobar por la construcción del edificio que completará la plaza de Parquesol dos décadas después de inaugurarse.

Mientras, permanece todavía cerrado el giro en la intersección de Ciudad de la Habana con Enrique Cubero en ambos sentidos. Esta prohibición, que se alargará hasta que culminen los trabajos en la última vía, también explica la presencia de varias vallas new jersey en el punto donde los dos carriles de subida a Parquesol añaden un tercero para permitir la maniobra a la izquierda hacia Enrique Cubero.

Cierre hasta marzo

La apertura se suma a la reciente de Juan García Hortelano, que recuperó la normalidad esta misma semana. Ambas reaperturas, esta y Ciudad de la Habana, estaban previstas en cierto modo de forma simultánea, si bien los trabajos en esta última vía se ralentizaron por las lluvias de las semanas pasadas, cuando se inundaron algunas zanjas abiertas por los trabajadores. Tras el final de las restricciones, los giros que estaban restringidos en las conexiones con Manuel Azaña vuelven a la normalidad.

También continúa el tajo en otras zonas del barrio, como es el caso del tramo cerrado desde finales de noviembre en Hernando de Acuña, entre Ciudad de la Habana y Juan de Valladolid. Más se alargará este corte, que se desarrollará hasta el 27 de marzo y que obliga a que la calle funcione con un carril reversible habilitado en el lado de los números impares. El cierre, que comenzó en la última semana de noviembre corta, según la información del Ayuntamiento de la ciudad, los dos carriles de bajada de la calle Hernando de Acuña, entre Juan de Valladolid y Ciudad de la Habana, donde se desdoblan los dos carriles de subida, con circulación en doble sentido.

Liberados el resto de puntos en Ciudad de la Habana, desde el Consistorio confirmaron que la calle -Hernando de Acuña- no se cerrará totalmente en ningún momento. Los trabajos ocuparán hasta que terminen la parte derecha de la vía, en sentido de bajada, y todo el tráfico se canalizará por la mitad izquierda de la calzada. Así pues, se ha habilitado un carril provisional para quienes bajan hacia la avenida de Salamanca y otro para los que suben hacia Ciudad de la Habana, ambos guiados mediante balizas y señalización temporal. Además, la circulación está reducida a veinte kilómetros por hora en todo el tramo para garantizar la seguridad.

Desde el Ayuntamiento también confirman que las calles interiores situadas en todo este área de intervención permanecerán abiertas de forma exclusiva para quienes vivan en ellas o para quienes necesiten acceder a un garaje. Si bien funcionarán como fondos de saco, sin tránsito, hacia Hernando de Acuña. En cualquier caso, la previsión es esta, hasta el 27 de marzo.