Los vehículos circulan en la intersección entre las calles Manuel Azaña y se encaminan a la Ciudad de la Habana. Carlos Espeso

Valladolid

Parquesol se despide del embudo y recupera la salida por Ciudad de la Habana

Los operarios centran ahora su labor en la intersección con Enrique Cubero y en Hernando de Acuña, donde trabajarán hasta marzo

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:18

Los vecinos de Parquesol pueden respirar algo más tranquilos desde esta semana. Todavía les queda para recuperar la absoluta normalidad tras dos años de obras ... y complicaciones en la circulación a tenor de la implantación de la red de calor en el subsuelo del barrio vallisoletano. Pero poco a poco, varias calles del entorno levantan sus restricciones y comienzan su reapertura al tráfico. La última en hacerlo está en uno de los puntos que más quebraderos de cabeza han causado a los residentes de la zona. El cruce entre Ciudad de la Habana y Manuel Azaña, que ha recuperado parcialmente la normalidad este miércoles.

