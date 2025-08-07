El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El paseo Juan Carlos I, sobre la Esgueva, cerrado al tráfico. Rodrigo Ucero

Valladolid

La instalación de una pasarela peatonal y ciclista sobre la Esgueva cierra un tramo de Juan Carlos I

El puente, que permite el paso entre Los Santos Pilarica y Pajarillos, también permanecerá cerrado este viernes y el miércoles de la próxima semana

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:23

El carril bici del paseo Juan Carlos I toma forma y poco a poco la actuación suma metros hasta alcanzar la Esgueva. Los operarios trabajan ... ya sobre el puente entre las calles Abejaruco y Puente la Reina con el objetivo de instalar una pasarela peatonal y ciclista sobre el río, que además de servir como senda para las dos ruedas también ampliará el espacio para los viandantes, que hasta ahora se ve reducido a una acera que suma menos de un metro de ancho. La intervención encima de las aguas ha obligado a cerrar Juan Carlos I este jueves y durante tres jornadas, una de las arterias principales de la ciudad que aquí funciona como entrada a Pajarillos y, sobre todo, a Pilarica y Los Santos Pilarica.

