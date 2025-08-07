La instalación de una pasarela peatonal y ciclista sobre la Esgueva cierra un tramo de Juan Carlos I

El carril bici del paseo Juan Carlos I toma forma y poco a poco la actuación suma metros hasta alcanzar la Esgueva. Los operarios trabajan ... ya sobre el puente entre las calles Abejaruco y Puente la Reina con el objetivo de instalar una pasarela peatonal y ciclista sobre el río, que además de servir como senda para las dos ruedas también ampliará el espacio para los viandantes, que hasta ahora se ve reducido a una acera que suma menos de un metro de ancho. La intervención encima de las aguas ha obligado a cerrar Juan Carlos I este jueves y durante tres jornadas, una de las arterias principales de la ciudad que aquí funciona como entrada a Pajarillos y, sobre todo, a Pilarica y Los Santos Pilarica.

El corte es encima del puente es total y se desarrollará a lo largo de tres jornadas. La de este jueves ha sido la primera, y las restricciones se alargarán también durante este viernes -de 8:00 a 18:00 horas- y el miércoles de la próxima semana -de 8:00 a 14:00 horas-, mientras que el puente permanecerá abierto durante el resto de días y horarios. Durante la primera jornada de trabajos, con escasa afección a la circulación, ya se observan las estructuras que soportarán la pasarela, que se ubica en el lado derecho del puente, donde conecta con el resto de la senda ciclista. Además de a los conductores de vehículos privados, el cierre también afectará a la línea 3 de Auvasa en las tres jornadas de intervención.

Las pasarelas sobre el río tendrán una anchura de cinco y tres metros de ancho

La clausura del puente obligará a los conductores a tomar alternativas para salvar el río, que por cercanía pasan por la calle de los Templarios, especialmente para aquellos que quieran cruzar hasta Pajarillos y se topen con el cierre. Estos conductores deberán girar por Puente la Reina para después hacer lo propio en el paseo del Cauce, desde donde ya tienen acceso inmediato al siguiente paso sobre el río. En el caso de los residentes de Pilarica y Los Santos Pilarica, la alternativa pasa por el mismo recorrido, si bien están obligados a callejear más en caso de que se den de bruces con la clausura del puente. Si son precavidos, podrán salvar el cierre anets, desde la calle Villabáñez para después girar por Cigüeña. Un desvío de casi dos kilómetros.

Modificado del proyecto

Hace una semana, el Ayuntamiento de Valladolid aprobó en Junta de Gobierno Local la modificación del proyecto del carril bici del paseo Juan Carlos I, en el tramo entre la calle Puente la Reina y la calle Faisán. Entre las modificaciones destaca el rediseño y el refuerzo de la pasarela peatonal y ciclista que se prevé instalar junto al puente sobre la Esgueva y motivo por el cual se produce el cierre. Tras la modificación se colocarán nuevas pasarelas prefabricadas de hormigón pretensado de cinco y tres metros de ancho que se adosarán al puente existente para mejorar la seguridad y la fluidez del tránsito ciclista y peatonal.

En la modificación también se incluyen otras actuaciones, como la actualización de la zona peatonal, que se cambiará a losas de seis centímetros, eliminando el antiguo pavimento rectangular de la acera y que apenas dejaba espacio entre la calzada y el final del puente. Se instalarán también ocho nuevas columnas de alumbrado y se desplazará una sonda de la Confederación Hidrográfica del Duero afectada por el ensanche del puente. La modificación también incluye la reurbanización de la plaza del Búho, que incluirá un parque infantil con pavimento de caucho, así como la pavimentación final de toda la actuación con mezcla bituminosa en caliente.

Con esto, el presupuesto del contrato se incrementa en 109.813 euros, con lo que se alcanza un nuevo total de 730.168 euros y un aumento del 17,7% respecto al presupuesto inicial con cargo a fondos europeos. Esta variación responde a causas sobrevenidas y técnicas no previsibles durante la fase de licitación, «pero necesarias para garantizar la calidad y funcionalidad del proyecto», concretan desde el Ayuntamiento. Tampoco está prevista una ampliación del plazo de ejecución.