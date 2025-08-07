El paseo de Filipinos pierde un carril durante dos semanas

Una zanja de varios metros ya da pistas del motivo del cierre de un carril en el paseo de Filipinos. Varios metros de profundidad donde ... se atisba a ver el objetivo del agujero, llegar a la tubería, y enmarcado en una acometida de saneamiento que ocupará parte de la calzada, entre el paseo de Arco de Ladrillo y la plaza de Colón durante las próximas jornadas. El corte se inició esta semana y mantendrá la restricción en la circulación hasta el 14 de agosto, un día antes del puente de la Asunción, según la previsión que establece el Ayuntamiento de Valladolid.

El cierre se produce en el carril derecho, en dirección a Colón, a la altura del Museo Oriental y alcanza hasta el Hospital Campo Grande, donde vuelven a estar disponibles los dos carriles de la calzada. La intervención también afecta a parte de la vía de servicio, pero solo en el mismo tramo de la actuación, donde el tajo supera la mediana para adentrarse en la carretera secundaria, que permanece abierta al tráfico. Aquí se suprimen una decena de plazas de aparcamiento en zona azul, pues la carretera de la vía de servicio penetra de forma provisional en las plazas de estacionamiento, al menos hasta que termine la actuación.

La intervención coincide con las obras en Gamazo si bien no provoca grandes problemas en el tráfico

La intervención no supone una gran afección al tráfico, en el sentido de que no provoca grandes aglomeraciones en la circulación, a pesar de que el cierre del carril coincide también con las obras en el entorno de Gamazo. La intervención en este último tramo obliga a los conductores a desviarse por la calle Muro o seguir por Estación, lo que en un primer momento produjo atascos en Recondo. El caso es que las obras en el paseo de Filipinos obligan a cerrar un carril en un tramo de unos veinte metros, una restricción que se mantendrá hasta la próxima semana.

A pesar de esta nueva obra, los vecinos del entorno han recuperado esta semana la vía de servicio bajo el maltrecho viaducto de Arco de Ladrillo después de una intervención que ha cortado este tramo durante una semana. La reapertura ayuda a descongestionar el tráfico en Recondo, calle que llega desde la estación de tren, al culminar una obra de adecuación en una parte de la acera. Esto también pone fin a los cambios de dirección en el paseo del Hospital Militar, donde uno de los dos carriles -ambos en dirección Recondo- se ha tenido que invertir conforme se han sucedido los continuos cierres de la vía de servicio, algo habitual durante la intervención en el viaducto, que ya recupera la normalidad absoluta.