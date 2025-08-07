El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El corte en el paseo Filipinos, que corta un carril al tráfico. S. G.

Valladolid

El paseo de Filipinos pierde un carril durante dos semanas

El corte afecta también a la vía de servicio frente el Campo Grande, donde se eliminan una decena de plazas de aparcamiento

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:15

Una zanja de varios metros ya da pistas del motivo del cierre de un carril en el paseo de Filipinos. Varios metros de profundidad donde ... se atisba a ver el objetivo del agujero, llegar a la tubería, y enmarcado en una acometida de saneamiento que ocupará parte de la calzada, entre el paseo de Arco de Ladrillo y la plaza de Colón durante las próximas jornadas. El corte se inició esta semana y mantendrá la restricción en la circulación hasta el 14 de agosto, un día antes del puente de la Asunción, según la previsión que establece el Ayuntamiento de Valladolid.

