El fresado sin previo aviso de la calzada complica la circulación por la avenida de Gijón

La fase final de la campaña de asfaltado de las calles de la capital, que comenzó en verano y que concluirá a lo largo del ... mes en curso, alcanzó en la jornada de ayer a la vía más transitada de las siete en las que se va a intervenir, como es la avenida de Gijón, en la que los operarios fresaron dos tramos a su paso por el barrio de La Victoria, en sentido de salida de la ciudad, en los preparativos para el posterior extendido del aglomerado. ¿Cuándo? Es una incógnita.

Esta intervención, que se anunció en un comunicado municipal el pasado martes, pero sin concretar fechas y cortes a la circulación, se inició sin previo aviso en la jornada del miércoles. Así que desde entonces, y hasta su conclusión, las obras complicarán la circulación por la avenida de Gijón durante los próximos días en unos trabajos que se ejecutarán en dos fases:

La primera fase, ya en marcha, aunque hoy no han continuado las labores, afectará al tramo de la avenida de Gijón comprendido entre las intersecciones con la calle Júpiter y la carretera de Gijón. Allí, de momento, se ha fresado el carril izquierdo de salida entre Júpiter y Manuel López Antolí (166 metros) y los dos en el tramo siguiente, hasta la intersección con la carretera de Fuensaldaña, también en sentido de salida de la ciudad hacia León (otros 250 metros). Los vehículos, de momento, pueden circular por los carriles raspados, eso sí, con un escalón entre los dos carriles del primer tramo señalizado con conos, algunos de los cuales ya han sido derribados por los vehículos, entre el carril izquierdo (ya fresado) y el derecho (sin fresar).

Ampliar Los dos carriles fresados de la avenida de Gijón antes del cruce con la carretera de Fuensaldaña. A. Mingueza

Y la segunda fase alcanzará al tramo siguiente, desde el cruce de la carretera de Fuensaldaña (a la altura de la gasolinera) hasta la intersección con la calle Eucalipto (número 90 de la avenida de Gijón), que abarca otros 600 metros lineales.

El propio Ayuntamiento informó el martes de que las obras se ejecutarían a lo largo del mes de noviembre y anunció que «la información sobre los cortes y desvíos podrán consultarse a través de la web municipal, donde se actualizarán los tramos afectados y la evolución de los trabajos a lo largo del mes».

La intervención de mayor envergadura de esta fase final de la campaña de renovación del asfaltado, al margen de la recién ejecutado en Gamazo (reabierta el miércoles a la circulación después de cinco meses de obras), es precisamente la de la avenida de Gijón. Y comenzó ayer, sin previo aviso y sin que se hayan anunciado los plazos e incidencias para su ejecución. La intervención durará, eso es seguro, varios días. Los vecinos, en cualquier caso, tendrán acceso a los vados durante los trabajos.

Y seis calles más este mes

Las otras seis calles de la capital, con menor incidencia en el tráfico, en las que se renovará a lo largo de noviembre el asfaltado serán Moradas (La Rondilla), el camino de la Mona (entre la avenida de Gijón y Fuensaldaña), el camino del Espinar y la calle Leyes (La Overuela), la calle Senda Salve Regina (La Victoria) y la calle Miguel Hernández (Covaresa).