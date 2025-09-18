Cortado un acceso a la VA-30 desde La Cistérniga por el vuelco de un camión
El vehículo pesado, cuyo conductor resultó ileso, sufrió el accidente a media tarde del miércoles junto a la salida de la rotonda para incorporarse a la ronda dirección Segovia
Valladolid
Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:53
El vuelco de un camión en la tarde del miércoles ha obligado a cortar el acceso a la VA-30, dirección Segovia, desde la localidad vallisoletana de La Cistérniga. El siniestro se produjo el miércoles, sobre las 18:00 horas, en una de las rotondas de la A-11 -dirección Valladolid- y también se vio implicada una motocicleta, si bien tanto el conductor del vehículo pesado como el motorista resultaron ilesos.
Al parecer, el camión perdió la estabilidad o bien al salir de la rotonda para incorporarse a la ronda o bien al girar por la glorieta y quedó volcado. Una llamada avisó, sobre las seis de la tarde, a la sala de operaciones del 112 de lo sucedido, y hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid. El alertante indicaba además que tanto el conductor del camión como el de la moto se encontraban bien y no precisaban asistencia sanitaria.
Dada la aparatosidad del accidente y la dificultad en las labores de retirada del vehículo pesado, el instituto armado procedió a cortar todo el acceso hacia la VA-30, circunstancia que obliga a los conductores a dirigirse hasta la VA-20.
Pasadas las ocho y media de la mañana de este jueves, agentes de la Guardia Civil y operarios han acudido hasta la zona junto con una grúa especializada para iniciar unos trabajos de retirada del camión que suelen ser laboriosos y tratar así de que las inmediaciones recuperen la normalidad en la circulación lo antes posible, pues esta circunstancia ha provocado retenciones en hora punta.
