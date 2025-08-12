El asfaltado de la VA-30 corta un acceso a la ronda desde Arroyo y obliga a rodeos de cinco kilómetros

Cientos de conductores se han encontrado este martes con una desagradable sorpresa que les ha costado, como mínimo, rodeos de cinco kilómetros. Las labores de ... conservación que desde la semana pasada acomete el Ministerio de Transportes en la VA-30 ha llegado a su tramo más cercano a Arroyo de la Encomienda y allí se ha cortado el acceso a la ronda exterior para acometer las labores de asfaltado del firme.

En concreto, los conductores se han topado con la prohibición de ingresar a la VA-30 desde la vía de servicio situada junto al ramal que lleva a La Vega, en la rotonda bajo la ronda ubicada en la avenida de Salamanca. De este modo, los conductores de Arroyo han visto cómo tenían que renunciar -de forma temporal y mientras duran los trabajos- al uso de esta carretera de circunvalación y buscar recorridos alternativos.

El más natural es atravesar la avenida de Salamanca (con sus radares y su velocidad limitada) para llegar hasta el puente de Hispanoamérica y transitar por la avenida de Zamora (con la posibilidad luego de regresar a la VA-30 por el Camino Viejo de Simancas). Otra opción era circular hacia la A-62. En cualquier caso, una incomodidad que se resolverá en las próximas horas.

Ampliar Enlace cortado en la rotonda de la avenida de Salamanca bajo la ronda VA-30. Rodrigo Ucero

El Ayuntamiento de Arroyo, en su página web, informa de que la obras de rehabilitación del asfalto pueden provocar «cortes puntuales en las vías de acceso y salida a Arroyo, en la conexión con la avenida de Salamanca a través de la rotonda bajo la VA-30». La previsión es que los trabajos concluyan este miércoles, después de que durante los últimos días el Ministerio haya ejecutado diversos trabajos de conservación en la ronda exterior.

La semana pasada comenzó la reparación de las juntas en los viaductos, para evitar los desniveles y baches en los pasos que permiten salvar el Esgueva, el polígono de San Cristóbal o la carretera de Segovia. El tajo se trasladó después a las conexiones con Simancas y Arroyo, con un largo tramo (el más cercano a Arroyo) donde se ha asfaltado la vía por completo, en ambos sentidos de circulación. Unas señales de peligro alertan de que todavía no se ha pintado el firme, lo que puede despistar a los conductores.