El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tomás Rufo, durante la faena el pasado sábado en Valladolid. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Tomás Rufo, trofeo San Pedro Regalado a la mejor faena de la feria

'Porteño', de Victorino Martín y que fue lidiado precisamente por el diestro toledano el pasado sábado, fue elegido mejor toro

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:28

El jurado de los trofeos taurinos San Pedro Regalado, organizados por el Ayuntamiento de Valladolid, se reunió este domingo para deliberar y votar los diferentes galardones que se conceden en esta 62 edición, una vez concluida la feria de la Virgen de San Lorenzo: mejor faena, ganadero propietario del toro más destacado, mejor picador y subalterno más destacado.

Así, el jurado, formado por críticos taurinos de Valladolid y que este año contó como invitado de honor con David Luguillano, ha otorgado al matador Tomás Rufo el trofeo a la mejor faena de la feria «por su extraordinaria labor, plena de arte, dominio y cadencia, ante el toro de la ganadería de Victorino Martín, lidiado en tercer lugar, el sábado 13 de septiembre».

Por otra parte, el galardón de toro más destacado «por su trapío, bravura y nobleza» ha sido 'Porteño', de Victorino Martín, un astado de 473 kilos que fue lidiado en tercer lugar por Tomás Rufo el día 13. En cuanto al picador más destacado en la suerte de varas, el ganador ha sido Juan Bernal, de la cuadrilla de Emilio de Justo, por su actuación en la tarde del jueves 11.

Por último, en esta pasada feria el mejor subalterno fue Rafael González, de la cuadrilla de Marco Pérez, reconocido por su «completa actuación» en los toros que le correspondieron durante la corrida celebrada el viernes 12.

La entrega de los premios se realizará, como en otras ocasiones, en un acto institucional organizado al efecto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid
  3. 3 Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla
  4. 4

    Arden de madrugada un sofá y un contenedor en Valladolid
  5. 5

    La madeja de la trama eólica: multas de más de 800 millones,15 acusados y 135 años de cárcel
  6. 6

    El reino de los dedales y las telas de Palencia baja la persiana
  7. 7 Nueva reordenación del tráfico en Parquesol desde este lunes por las obras de la red de calor
  8. 8 La alerta de un vecino frustra un intento de okupación de una vivienda baja en Barrio España
  9. 9

    Condenan a un banco por obligar a pagar un seguro por anticipado para ampliar una hipoteca
  10. 10

    Inés Acebes: «Termino el vermú de los domingos con unas gambas al ajillo en El Pilar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Tomás Rufo, trofeo San Pedro Regalado a la mejor faena de la feria

Tomás Rufo, trofeo San Pedro Regalado a la mejor faena de la feria