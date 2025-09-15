Tomás Rufo, trofeo San Pedro Regalado a la mejor faena de la feria

El Norte Valladolid Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:28 Comenta Compartir

El jurado de los trofeos taurinos San Pedro Regalado, organizados por el Ayuntamiento de Valladolid, se reunió este domingo para deliberar y votar los diferentes galardones que se conceden en esta 62 edición, una vez concluida la feria de la Virgen de San Lorenzo: mejor faena, ganadero propietario del toro más destacado, mejor picador y subalterno más destacado.

Así, el jurado, formado por críticos taurinos de Valladolid y que este año contó como invitado de honor con David Luguillano, ha otorgado al matador Tomás Rufo el trofeo a la mejor faena de la feria «por su extraordinaria labor, plena de arte, dominio y cadencia, ante el toro de la ganadería de Victorino Martín, lidiado en tercer lugar, el sábado 13 de septiembre».

Por otra parte, el galardón de toro más destacado «por su trapío, bravura y nobleza» ha sido 'Porteño', de Victorino Martín, un astado de 473 kilos que fue lidiado en tercer lugar por Tomás Rufo el día 13. En cuanto al picador más destacado en la suerte de varas, el ganador ha sido Juan Bernal, de la cuadrilla de Emilio de Justo, por su actuación en la tarde del jueves 11.

Por último, en esta pasada feria el mejor subalterno fue Rafael González, de la cuadrilla de Marco Pérez, reconocido por su «completa actuación» en los toros que le correspondieron durante la corrida celebrada el viernes 12.

La entrega de los premios se realizará, como en otras ocasiones, en un acto institucional organizado al efecto.

