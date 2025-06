La tarifa de los hoteles bate récord en mayo con máximo en la ocupación de habitaciones

Los hoteles de Valladolid marcaron durante el mes de mayo su récord de ingresos medios diarios en la ocupación de sus habitaciones, de acuerdo con ... los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La tarifa media diaria alcanzó los 84,57 euros, el precio más alto desde que existen este tipo de análisis (año 2021) y también llegaron a su máximo los ingresos por habitación disponible (63,89 euros), ya que los establecimientos hoteleros registraron además el mejor porcentaje de ocupación por habitaciones para un mes de mayo (el 74,69%).

Esto ahonda en una realidad que ya se apreciaba en la ciudad desde hace meses y que es destacada tanto desde el sector como desde la concejalía de Turismo: Valladolid es capaz de mantener sus cifras turísticas pese al incremento de tarifas. La subida de precios (por otra parte, generalizada en casi todo el país) no espanta a los turistas, pese a que durante mayo sí que se ha detectado un ligero descenso de viajeros y pernoctaciones.

Durante el último año (entre mayo y mayo), la tarifa media diaria en los hoteles de la capital se ha incrementado el 10,7%. Es una subida de ocho euros (de 76,34 a 84,58). Si lo comparamos con otros puntos turísticos, es un incremento similar al que se registra en San Sebastián (12,4%), Palma de Mallorca (12,27%), Vitoria (11,2%) o Burgos (10,52%). Se han encarecido más los precios en Zaragoza (20,1%), Toledo (17,84%), Santa Cruz de Tenerife (16,29%) o Gijón (15,9%). Y hay ciudades donde las tarifas de este mayo han estado por debajo de las del mismo mes del año pasado. Por ejemplo, Cáceres (-2,51%), Las Palmas de Gran Canaria (-3,04%) o Santiago de Compostela (-5,88%). «El contexto hace que la subida de los precios sea muy inevitable parsa absorber la subidad de costes. A pesar de esa ligera subida, Valladolid es un destino barato dentro de las ciudades de perfil similar», aseguran desde la asociación Hoteles de Valladolid.

Este indicador (la tarifa media diaria) hace referencia a los ingresos medios diarios obtenidos por habitación ocupada, sin incluir otros servicios del establecimiento, «como pueden ser los de restauración, spa, gimnasio, organización de reuniones o eventos», explican desde el INE.

Hay otro indicador complementario, conocido como RevPAr, que son los ingresos medios por habitación disponible y que se alcanza al poner en relación la tarifa media con el grado de ocupación del hotel. En este caso, Valladolid también alcanzó récord, con 63,89 euros. Y aquí influyó no solo ese máximo en la tarifa, sino también que el mes pasado registró el mayor grado de ocupación por habitaciones (el 74,69%) para un mes de mayo. Es un porcentaje ligeramente superior al del mismo mes de 2024 (el 74,52%), pero hay que tener en cuenta un matiz: Valladolid tiene ahora un establecimiento hotelero menos (35) que hace un año, con las 108 habitaciones más que ofrecía el hotel Felipe IV, cerrado por obras. Eso sí, ese récord no se ha alcanzado en el grado de ocupación por plazas (57,86%) y por plazas en fin de semana (74,74%), en un porcentaje por debajo del de mayo de 2024 (58,02% y 75,73%, respectivamente).

¿A qué se debe este pico de ocupación? «En mayo han coincidido muchos eventos consecutivos en semana laboral, con visitantes de perfil internacional (Expobiomasa y varios congresos), junto con fines d¡e semana de máxima ocupación por diferentes eventos deportivos (como el rugby)», explican desde Hoteles de Valladolid. «Ha sido la distribución de los eventos la que ha conseguido aumentar la ocupación y el cliente de perfil internacional el que ha permitido subir el precio», aseguran desde el colectivo, donde recuerdan que «esto pone de manifiesto la dependencia de los eventos para el incremento de las ocupaciones y que, cuando los eventos cesan, como en los primeros meses del año o a partir de la segunda quincena de julio, la ocupación disminuye».

Este máximo en los indicadores de rentabilidad de los hoteles se dio en un mes que registró un descenso tanto en el número de viajeros como el de pernoctaciones. Los hoteles de la capital hospedaron en mayo a 37.805 turistas (frente a los 38.236 de mayo de 2024) y sumaron 66.082 pernoctaciones (cuando en mayo del año pasado fueron 71.024).

Este comportamiento a la baja de mayo se compensa cuando se observa el arranque del año (entre enero y mayo). Durante los cinco primeros meses, Valladolid sumó 159.111 viajeros (6.849 más que en el mismo periodo de 2024), con una mejora tanto de turistas españoles (suben el 3,9%) como extranjeros (suben el 7,2%).

Las pernoctaciones, en cambio, han bajado, pero de forma casi testimonial (de los 290.340 del año pasado a los 289.357 de este 2025). En este caso, subieron las pernoctaciones de turistas autóctonos (0,5%), mientras que bajaron la de los viajeros llegados de otros países (-4,1%).

Intrusismo de los irregulares

En todos estos indicadores influyen «y es algo que no podemos desdeñar» los pisos turísticos irregulares. Desde la asociación Hoteles de Valladolid censuran el «intrusismo» de este tipo de establecimientos, que operan «sin cumplir con lo establecido en el PGOU de Valladolid, que regula el uso de vivienda turística en los artículos 310 y 396.5, que establece que no pueden situarse en la misma planta que las viviendas ni en pisos superiores a los ocupados por viviendas». Además, apuntan desde Hoteles de Valladolid, «desde abril se exige a nivel nacional contar con el permiso obligatorio de las tres quintas partes de la comunidad de propietarios, también para los que pretenden realizar la actividad en los bajos».

«Gracias a la acción conjunta con la Delegación Territorial de la Junta, se han iniciado expedientes a pisos turísticos que no cumplían con los requisitos y se han anulado sus licencias, por encontrarse en plantas superiores con viviendas residenciales, por no tener la autorización de la comunidad, por no contar licencia y publicitarse en plataformas, por alquilar una habitación en una casa en la que vive su dueño o por ofrecer el alojamiento por habitaciones», añaden desde la asociación de hoteles, que apela a las comunidades de propietarios para que «denuncien también a los que realizan esta actividad de forma ilegal».