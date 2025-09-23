Switch Mobility mantiene para 2026 su toma de decisión sobre la futura planta de Valladolid Carnero se interesó por el proyecto en una reunión mantenida con la Federación India de Cámaras de Comercio en Nueva Delhi

Martes, 23 de septiembre 2025

Switch Mobility mantiene para 2026 su decisión final sobre la futura planta de autobuses eléctricos en Valladolid, según confirmó este martes el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero. El regidor explicó que este asunto fue tratado en la reunión que mantuvo la pasada semana en Nueva Delhi con representantes de la Federación India de Cámaras de Comercio e Industria.

Carnero subrayó que hasta el próximo año no se tomará la decisión final, a la vez que argumentó que la misma estará en función «única y exclusivamente» de la demanda.

«Si hay demanda, pues a buen seguro que Switch Mobility retomará el proyecto de implantación en Valladolid«, apuntó.