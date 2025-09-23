El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Autobús de Switch Mobility, en una imagen de archivo. El Norte

Switch Mobility mantiene para 2026 su toma de decisión sobre la futura planta de Valladolid

Carnero se interesó por el proyecto en una reunión mantenida con la Federación India de Cámaras de Comercio en Nueva Delhi

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:10

Switch Mobility mantiene para 2026 su decisión final sobre la futura planta de autobuses eléctricos en Valladolid, según confirmó este martes el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero. El regidor explicó que este asunto fue tratado en la reunión que mantuvo la pasada semana en Nueva Delhi con representantes de la Federación India de Cámaras de Comercio e Industria.

Noticias relacionadas

La alfombra roja de Ayuntamiento y Junta a Inobat: ayudas, menos impuestos y agilidad

La alfombra roja de Ayuntamiento y Junta a Inobat: ayudas, menos impuestos y agilidad

Inobat: un proyecto para cuatro ministros, dos alcaldes y cuatro consejeros

Inobat: un proyecto para cuatro ministros, dos alcaldes y cuatro consejeros

Carnero subrayó que hasta el próximo año no se tomará la decisión final, a la vez que argumentó que la misma estará en función «única y exclusivamente» de la demanda.

«Si hay demanda, pues a buen seguro que Switch Mobility retomará el proyecto de implantación en Valladolid«, apuntó.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abadía Retuerta y el Villa de Simancas lloran la muerte de Álvaro Gigosos en Traspinedo
  2. 2

    Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia
  3. 3

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  4. 4 Stella, la hija de Antonio Banderas, celebra su despedida de soltera antes de su boda vallisoletana
  5. 5

    Horse lleva a Rumanía parte de la producción del motor HR10 que se fabrica en Valladolid
  6. 6 Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  7. 7

    «Reservaban en ocho sitios y venían al que querían»
  8. 8

    Ardilla a la fuga: del Campo Grande a una cafetería de Recoletos
  9. 9

    Valladolid vive el amanecer más frío en cuatro meses a la espera del veranillo de San Miguel
  10. 10

    Cuadruplica la tasa de alcohol y choca contra un coche estacionado en Pajarillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Switch Mobility mantiene para 2026 su toma de decisión sobre la futura planta de Valladolid

Switch Mobility mantiene para 2026 su toma de decisión sobre la futura planta de Valladolid