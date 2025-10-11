El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El consejero Suárez-Quiñones y el alcalde Jesús Julio Carnero comparte confidencias el día que se reunió la Sociedad Alta Velocidad que se creo para la integración y el ministro Óscar Puente planteó la disolución por la oposición del Ayuntamiento al proyecto. Alberto Mingueza

El Escaño 82

El soterramiento de las vías del tren en Valladolid, una milonga hecha parálisis

Veinte años de promesa de la tuneladora con Javier León plasmados en una deuda millonaria, inasumible para ministros del PP como Ana Pastor e Íñigo de la Serna que impulsaron la integración mediante pasos bajo la vía para deshacer ahora lo andado

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Sábado, 11 de octubre 2025, 17:39

Comenta

Yo me llegué a creer que la vía se soterraría a su paso por Valladolid. Era joven y Javier León de la Riva contaba con ... convicción de cosa hecha lo de la tuneladora. Pero pasaron 20 años que dejaron pocos hechos y una deuda monumental. Palabra de político convertida en un mal cuento de la lechera. En este tiempo, además, he informado a menudo de cómo los gestores públicos convertían obras de presupuesto considerablemente menor y envergadura mucho más comedida en eternas. Inacabables.

