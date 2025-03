Al sueldo de las enfermeras EIR le faltan 64 euros mensuales para llegar al salario mínimo

Susana Escribano Valladolid Lunes, 10 de marzo 2025, 15:48 Comenta Compartir

«Otras comunidades han regulado un complemento salarial y allí ya no están por debajo del SMI, en Castilla y León eso no ocurre durante ... el primer año de formación». Mercedes Gago, secretaria general del Sindicato de Enfermería Satse en la comunidad, apunta hacia la medida que solventaría que las profesionales que logran una plaza de Enfermera Interna Residente (EIR, lo que Medicina es el MIR) no cobrasen una nómina durante todo el primer año de esa formación especializada por debajo de lo que marca el Salario Mínimo Interprofesional.

Les faltan 64 euros mensuales para llegar a ese salario mínimo oficial, que suman un roto de 896 euros en esa anualidad en la que compaginan el trabajo con la formación especializada. Hace ya un año que este sindicato solicitó una equiparación y en este momento han hecho llegar esta reivindicación a los grupos parlamentario de las Cortes de Castilla y León, reclamando su apoyo para que el Gobierno autonómico extienda ese complemento salarial que sí aplica durante el segundo año de formación de las EIR también a la primera. Es una situación que afecta a unas 150 enfermeras que están desarrollando la especialización en su primer año, a las que se suman otras 150 que se encuentran en su segundo año y que sí perciben ese complemento autonómico. Noticias relacionadas Más de 700 enfermeros se van de su provincia en busca de un mejor trabajo Relevo incierto para las 3.628 enfermeras que están en la antesala de la jubilación Una enfermera de León podrá seguir en activo pese a haber cumplido 70 años Desde Satse destacan que los dos reales decretos publicados el año pasado sitúan el salario mínimo interprofesional, en 1.134 euros en 14 pagas en el 2024, cuantía que sube este año, de 1.184 euros también en 14 pagas. «Sin embargo, el total de retribuciones fijas de las enfermeras internas residentes de primer año se mantienen por debajo de este salario», lamentan desde la organización sindical, cuyas responsables insisten en la desigualdad de las enfermeras en fase de especialización de Castilla y León respecto a las que otras comunidades. Las profesionales recién graduadas que logran superar el examen EIR y acceder a una plaza de formación especializada en consultas de enfermería adquieren conocimientos específicos en el área de ginecología y obstetricia (matronas), de enfermería familias y comunitaria, de salud mental, de pediatría o de enfermería del trabajo. Iniciativa del PP en el Congreso Las representantes de Satse recuerdan que el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados preguntó al Gobierno central en septiembre de 2024 por qué las EIR no recibían el salario mínimo recogiendo una denuncia realizada por este sindicato. Los populares planteaban en su pregunta que estas profesionales «no cobraban si quiera el salario mínimo» y demandaban «las mejoras de sus condiciones de trabajo». El Ejecutivo central respondió en noviembre de ese año que son las comunidades autónomas las que gestionan las retribuciones del personal de enfermería. Y eso lleva a Satse a reclamar el apoyo de los grupos parlamentarios autonómico para que la Junta de Castilla y León, bajo Gobierno en solitario del PP en este momento, que solucione esa demanda retributiva.

