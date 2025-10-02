Los socialistas piden la supresión de la plaza de chófer «creada a la medida» de Carnero

El Norte Valladolid Jueves, 2 de octubre 2025, 13:05 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha exigido este jueves la supresión definitiva de la plaza de «chófer personal creada a la medida» del alcalde, Jesús Julio Carnero que suponía un gasto anual de alrededor de 49.700 euros, según denuncian. El portavoz socialista, Pedro Herrero, ha recordado que esta plaza fue incorporada en julio de 2023 «de manera excepcional» y que desde entonces «ha funcionado al margen de los sistemas de control que rigen para el resto de la flota municipal de vehículos oficiales».

Según Herrero, «este puesto eventual, nombrado a dedo por el alcalde, ha supuesto un gasto injustificado para las arcas municipales, sin aportar valor añadido y con un déficit evidente de transparencia que bien podría haberse destinado a mejorar la limpieza de la ciudad».

La polémica en torno al uso del coche oficial del regidor se intensificó a raíz de la comisión de Gobierno celebrada el pasado 18 de septiembre, cuando el Grupo Municipal Socialista denunció la falta de transparencia, ya que «los servicios realizados por el conductor personal nombrado a dedo por Carnero no quedaban registrados en los partes habituales de los vehículos municipales», según ha criticado el PSOE, que ha asegurado que PP y Vox « rechazaron entonces la moción socialista que pedía equiparar ese puesto con el resto de conductores, alegando que se trataba de personal eventual con disponibilidad total y bajo supervisión directa de Alcaldía».

Durante ese debate, el Grupo Municipal Socialista incidió en que «en un año y medio apenas se habían dado a conocer 26 viajes llamados institucionales del vehículo del alcalde, frente al control exhaustivo existente en los demás coches oficiales». Finalmente, han subrayado estas mismas fuentes, el Ayuntamiento de Valladolid comunicó este miércoles «el cese del conductor personal, lo que permitirá que, a partir de ahora, el alcalde tenga que utilizar la flota municipal sometida a registro documental y fiscalización».

A «limpiar las calles»

«Con el cese del chófer personal, si Carnero no vuelve a repetir un nombramiento a dedo, los viajes del alcalde quedarán reflejados en los registros que desde siempre han cumplimentado los conductores municipales. Por fin se podrá saber de manera detallada a dónde se desplaza, con quién y en qué circunstancias, tal y como ocurre con el resto de vehículos oficiales», ha apuntado Pedro Herrero, al tiempo que ha aseverado que «cada euro del presupuesto debe destinarse a mejorar los servicios públicos, y lo que se invierta en limpiar las calles y cuidar el espacio urbano será siempre más útil que pagar un chófer de confianza al señor Carnero».