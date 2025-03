Sigue la fiebre por los bonos de descuento del comercio: agotados en tres minutos

El Norte Valladolid Miércoles, 26 de marzo 2025, 09:41 Comenta Compartir

Lo de los vallisoletanos con los bonos de descuento del comercio de proximidad es una fiebre que no remite. Porque cada edición, cada primavera y cada otoño, se repite la misma historia. No importa que se habiliten cada semana -la campaña comenzó el pasado 19 de marzo y se prolongará hasta el 7 de mayo- diez cupones o cien, porque no duran disponibles ni tres minutos en la plataforma.

Para muestra, un botón. Miércoles, 26 de marzo. 9:00 horas. Con las correspondientes claves de acceso introducidas previamente en el portal Valladolid Comercio Próximo, se procede a generar el bono. Tras unos segundos de incertidumbre, con esa ruleta dando vueltas que parecen interminables, se genera el código QR con el primer cupón de descuento. Seguidamente, apenas unos segundos más tarde, se crea el segundo bono. Cada uno por un valor de 10 euros, uno podrá gastarse pra compras mayores o iguales a 30 euros y los dos, para compras superiores o iguales a 70 euros.

Apenas dos minutos después, a las 9:03 horas, otro usuario trata de hacerse con los deseados bonos. Pero la página web, tras unos segundos en 'stand by', ya no permite adquirir más cupones de descuento para compras en comercios de proximidad: «No se puede crear el bono. No hay stock disponible de bonos en este momento. Vuelta a intentarlo en los próximos días», se puede leer en pantalla. Habrá que esperar hasta el próximo miércoles, 2 de abril, a la misma hora para hacerse con uno.

Presentar el DNI

La dinámica es la misma que en ediciones anteriores. Los cupones, que se distribuyen en diferentes lotes de 2.220 cada semana hasta que se canjeen todos (se lanzarán a lo largo de la campaña un total de 17.760), pueden adquirirse cada miércoles, a las 9:00 horas. Cada usuario podrá hacerse con un máximo de dos y serán válidos a partir del día siguiente desde su emisión durante 72 horas. Los bonos que no se utilicen serán relanzados con una fecha de caducidad nueva para otros usuarios.

Como novedad, los cupones de descuento podrán ser canjeados mostrando el QR que se asocia a cada uno, de forma que el comercio pueda leerlo con su dispositivo móvil. Con este procedimiento se busca facilitar y agilizar el proceso de canjeo de códigos.

Asimismo, cabe destacar que son personales e intransferibles, por lo que se deberá presentar el DNI o pasaporte a la hora de canjearlo.

