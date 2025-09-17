El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Consulta la portada de El Norte de Castilla
Eugenia Caravaca ante el edificio Berlaymont, en Bruselas. Sede de la Comisión Europea El Norte

Vallisoletanos por el mundo

«Me siento más española desde que vivo fuera. Es como si necesitara reivindicar mi cultura»

María Eugenia Caravaca Bayo, de Villamarciel, vive en Bruselas desde 2021 y trabaja en la Comisión Europea

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:01

En su pueblo, Villamarciel, es donde María Eugenia Caravaca Bayo (Valladolid, 1991) siempre ha encontrado la calma. Sin embargo, actualmente, su día a día transcurre ... en la cosmopolita Bruselas (Bélgica). Esta joven trabaja en la Comisión Europea, como coordinadora de políticas en materia de Industria, Innovación y Energía. Pero antes de llegar a trabajar en política europea en Bruselas, su vida laboral ha transcurrido en las Naciones Unidas y en países como Dinamarca, India y EE.UU. «Hice la carrera de Ciencias Políticas en la universidad Carlos III de Madrid. La acabé en plena crisis económica y era muy complicado encontrar un trabajo remunerado. Encadenábamos prácticas sin cobrar», recuerda. Esa falta de oportunidades en España y su vocación por las relaciones internacionales la llevaron a labrarse un camino fuera de nuestras fronteras.

