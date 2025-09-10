«Echo de menos la espontaneidad de Valladolid. Somos más abiertos que en Francia»

En la maleta de Juan José López Mazuelas (Valladolid, 1979) había un título universitario en Económicas, ganas de aprender francés y la idea de pasar ... una temporada corta en París. Era el año 2002 y su plan era sencillo: mejorar el idioma, convivir con su hermana —que llevaba tiempo viviendo fuera— y después volver a casa. Han pasado más de veinte años desde entonces y, aunque Valladolid sigue siendo su refugio, vive hoy en Burdeos con su mujer y su hijo, trabajando en la función pública francesa. «Yo nunca tomé la decisión firme de quedarme en Francia. Fue la vida la que me ha ido llevando para quedarme aquí», confiesa desde el otro lado de la línea telefónica.

Antes de instalarse en Burdeos, pasó varios años en la capital francesa. Allí se sintió libre recorriendo las calles de una ciudad que para él era como «un bosque a cielo abierto». Lo hacía sobre ruedas. «En Valladolid jugaba a hockey en línea y en París me movía siempre con los patines. Iba a comprar, salía de fiesta… casi ni tenía zapatillas», recuerda entre risas.

Ese París de edificios majestuosos, bulevares interminables y vida callejera le atrapó sin darse cuenta. «Mis padres pensaban que iba a volver enseguida, pero pocos meses después de llegar ya sabía que me quedaba. París son las calles y su ambiente, no solo los monumentos. Yo me enamoré de eso», comenta.

Empezó trabajando en un hospital, más tarde en la administración del Estado, y hoy forma parte del departamento financiero de Nueva Aquitania, una de las trece regiones metropolitanas que tiene el país. «Trabajo en una institución que sería el equivalente a lo que en Valladolid sería la Diputación provincial. Aprobé la oposición y la gente me decía: 'Entonces ya te quedas en Francia'. Pero yo no pensaba así. Simplemente iba trabajando, sin ningún plan en mente. Yo no soy de marcarme un destino, sino de subirme a los trenes que van pasando», comenta.

Dejarse llevar por la vida y las circunstancias le ha permitido a Juanjo construir una carrera sólida y formar una familia en Francia. Su pareja es parisina y juntos decidieron hace unos años trasladarse a Burdeos, una ciudad más pequeña, tranquila y con más sol que la capital. «París es maravillosa, pero tiene demasiados días grises. Después de mucho tiempo, eso pesa. Burdeos, en cambio, nos ofrece luz. Puedo ir a trabajar en bicicleta y tengo el mar a una hora de distancia», afirma.

La espontaneidad vallisoletana

Si algo ha notado en estos años que lleva viviendo en el país galo es la diferencia cultural entre españoles y franceses. «Aquí todo tiene que estar previsto. Si quieres quedar con alguien, tiene que estar en la agenda. Eso de llamar a alguien de repente y decir: 'Oye, estoy cerca, ¿tomamos algo?', tal y como hacemos en España… es imposible», explica. «Echo de menos esa falta de espontaneidad, porque en Valladolid somos más abiertos», opina.

Juan José López, su mujer e hijo en la estación de trenes de Burdeos El Norte

Aunque lleva más de dos décadas en Francia, Juanjo lo tiene claro. «Mi mujer siempre me dice que me nacionalice como francés, pero yo no quiero. Si acaso, me siento europeo. Soy un español viviendo en Francia y estoy orgulloso de eso», dice, y aclara que «eso no significa que vaya a volver. Tengo a Valladolid siempre muy presente, de hecho, regreso tres o cuatro veces al año, pero mi vida, trabajo y hogar están ya en Burdeos. Aquí estoy muy bien, ya que aquí está mi familia», dice.

Sus datos Lugar de nacimiento: Valladolid

Estudió en: Secundaria en el IES Antonio Tovar y Económicas en la USAL

Fecha de Partida 2002

Lugar actual de residencia: Burdeos (Francia)

Profesión: Funcionario

Cuando se le pregunta por lo que más ha aprendido viviendo fuera, lo tiene claro: «A ir más despacio y disfrutar de las cosas». También reconoce que enfrentarse al idioma fue un reto. «Me costó cambiar el chip, pero entendí que no era solo mi problema, también era del interlocutor que tenía enfrente. Al final, lo que hacía era insistir e insistir hasta que me entendieran», prosigue.

En Burdeos Juanjo López ha encontrado estabilidad y felicidad, pero Valladolid sigue siendo el lugar al que siempre vuelve. «Yo no elegí quedarme en Francia, fue la vida la que me trajo. Y aquí sigo siendo español, europeo y feliz», concluye.