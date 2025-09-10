El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Juan José López, en el monumento a los Girondinos ubicado en la Plaza Quinconces de Burdeos. El Norte
Vallisoletanos por el mundo

«Echo de menos la espontaneidad de Valladolid. Somos más abiertos que en Francia»

Juanjo López Mazuelas salió de Valladolid en 2002 y hoy, dos décadas después, vive feliz en Burdeos, donde trabaja como funcionario

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:41

En la maleta de Juan José López Mazuelas (Valladolid, 1979) había un título universitario en Económicas, ganas de aprender francés y la idea de pasar ... una temporada corta en París. Era el año 2002 y su plan era sencillo: mejorar el idioma, convivir con su hermana —que llevaba tiempo viviendo fuera— y después volver a casa. Han pasado más de veinte años desde entonces y, aunque Valladolid sigue siendo su refugio, vive hoy en Burdeos con su mujer y su hijo, trabajando en la función pública francesa. «Yo nunca tomé la decisión firme de quedarme en Francia. Fue la vida la que me ha ido llevando para quedarme aquí», confiesa desde el otro lado de la línea telefónica.

