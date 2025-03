El servicio de paradas a demanda para mujeres cumple cinco meses con 51 usuarias

El pasado 5 de octubre, Lucía Salgado, una vallisoletana de 24 años, fue una de las primeras usuarias de Auvasa que utilizó el servicio de ... paradas a demanda. Aquel día se montó en la línea B1, en Fuente Dorada con destino a su casa, en el barrio de La Rondilla. «Lo cierto es que me da mucho respeto volver sola. Hay calles oscuras y a veces no hay mucha gente por el camino que yo cojo. Este nuevo servicio supone mayor seguridad a la hora de volver», explicaba entonces. Desde esa noche han pasado cinco meses.

Fue una de las primeras, pero detrás de ella otras cincuenta mujeres han hecho uso de 'Paradas para todas', este servicio de paradas a demanda que funciona en las cinco líneas de búho y con el que aquellas usuarias que lo soliciten pueden pedir al conductor que efectúe otra en un punto diferente a las estipuladas, siempre dentro del trayecto habitual de la línea.

Explicado de otra forma. Desde que empezó a operar, cada semana, al menos una mujer ha utilizado el servicio en Valladolid. Esa es la media. Más concreto, la mayoría de las solicitudes se realizaron a bordo de la línea B3, que cubre el trayecto entre Parquesol y Las Flores; y en la B4, que discurre desde la Plaza Zorrilla y hasta más allá del municipio de Simancas. Las que menos demanda han tenido son la B1 entre Covaresa, Fuente Dorada y San Pedro Regalado; la B2 con pardas en Delicias, Girón y La Victoria; y la B5 con un recorrido que pasa por Pajarillos y hasta La Cistérniga.

Eso no quiere decir que no haya solicitudes de los usuarios. Porque todas las líneas han registrado usos. «Estas son las mayoritarias, pero desde que comenzó se ha cuantificado al menos una solicitud en todas las líneas búho», asegura Eduardo Cabanillas, gerente de Auvasa. Y en las dos líneas con más solicitudes, entre una y dos mujeres utilizan cada semana este servicio. Hay que recordar que las paradas a demanda solo están implantadas en las líneas búho, es decir, que solo se tienen en cuenta los viernes, sábados y vísperas de festivos.

«Hay demanda, sabíamos que no iba a existir un uso mayoritario, pero sí que iba a ser útil», destaca Cabanillas, quien también afirma que se han atendido todas las peticiones de las usuarias. Vaya, que no hay casos de mujeres que hayan solicitado la parada y no se haya efectuado durante el trayecto. Para utilizar el servicio, la pasajera deberá subirse al autobús en una de las paradas ordinarias de la línea que utilice, situarse junto al conductor en la parte delantera y avisar con al menos una parada de antelación al punto donde quiera bajar. Aquí, el profesional de Auvasa decidirá si es un buen lugar, evitando cruces y zonas peligrosas para el tráfico y, en caso contrario, ofrecerá una alternativa a la usuaria.

«Si todavía hay agresiones, no hay que dejar de mantener este servicio» Nina Infante Foro Feminista

«Lo más importante es que es un servicio que se utiliza. Se ha hecho una campaña de información y los ciudadanos lo conocen y saben cómo funciona. El número de usos también nos dice que las paradas establecidas en los recorridos habituales están bien ubicadas y permiten a las usuarias llegar bien a casa. Es una buena señal», destaca el gerente de Auvasa. La implantación de este servicio dio respuesta a una de las demandas de las asociaciones feministas de Valladolid, también a uno de los puntos recogidos en el VI Plan Municipal Integral de Igualdad y Contra la Violencia de Género del Ayuntamiento de Valladolid.

Posible ampliación

«Hacemos una valoración positiva porque existía una necesidad. Pero nos falta saber qué tipo de agresiones ha habido durante este tiempo y conocer si ha ayudado a que haya un descenso de las mismas. La acogida ha sido positiva y entendemos que funciona», apunta Nina Infante, del Foro Feminista. Más allá de esta medida, desde el colectivo también miraban a la posibilidad de ampliar el servicio a otros momentos de la semana donde se producen desplazamientos nocturnos en transporte público. Para tener en cuenta por ejemplo las salidas laborales de las últimas horas del día o de las primeras de la mañana. «Hay que recordar que se estableció un periodo para ver cómo funciona este primer paso, pero la propuesta sigue siendo ampliar a todos los recorridos nocturnos. No solo para momentos de ocio, también para el trabajo. Si todavía hay agresiones, no hay que dejar de mantener este servicio», zanja Nina Infante.

Y apuntan desde Auvasa. «Primero hay que hacer rodar este servicio y una vez podamos valorarlo tratar otras posibilidades», afirma el gerente de la empresa municipal. Por el momento, el servicio de paradas a demanda funciona solo en las cinco líneas búho de Valladolid. En el momento de implantación de la medida, el 56% de lo usuarios de estos autobuses en la ciudad eran mujeres para los 154.026 viajes nocturnos que se registraron en 2023.

La puesta en marcha del servicio coincidió casi en el tiempo con la incorporación de los tres servicios nuevos de lanzaderas para los barrios de Parquesol, Covaresa y Delicias, con salida desde estos barrios y hasta la estación de autobuses, la de tren y el centro de la ciudad, y con vuelta desde la almendra de la capital a las respectivas zonas. Este servicio arrancó un mes antes que las paradas a demanda, y desde Auvasa cuantifican ya en 19.000 las personas que han hecho uso de las lanzaderas. Respecto a los datos de 2024, Auvasa cifró en 28.584.025 las personas que utilizaron los autobuses de la empresa municipal, el 63% en el conjunto de las líneas 1, C, 2, 6 y 8.