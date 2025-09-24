El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Despacho de lotería donde ha sido sellado el boleto acertante. Loterías y Apuestas del Estado

Segundo premio de la Bonoloto en una semana en la misma administración de Parquesol

El sorteo del martes ha dejado parte de su segundo premio, dotado con 53.779,44 euros, en la ciudad

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:39

El sorteo de la Bonoloto celebrado el martes ha dejado parte de su segundo premio, dotado con 53.779,44 euros, en Valladolid capital. En concreto, el boleto acertante fue sellado en la administración de loterías número 3 de la ciudad, ubicada en la calle Manuel Azaña, 64, en el barrio de Parquesol.

Además de en Valladolid, el segundo premio del sorteo de la Bonoloto del martes también recayó en las ciudades de Orihuela, en la provincia de Alicante, y en Palma de Mallorca, capital de las Islas Baleares.

De primera categoría (seis aciertos) no hubo boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 2,4 millones de euros.

Se trata del mismo despacho donde hace apenas una semana, el pasado día 16, precisamente el sorteo de la Bonoloto dejó un premio de 124.047,95 euros.

