Vecinos de La Rondilla salen de paseo saludable por el barrio con sus enfermeros. José C. Castillo

Valladolid

Sanitarios de 22 centros de salud enseñan a cuidarse con cuatro días de talleres, charlas y caminatas

La Rondilla 'exporta' su Semana de la Salud al resto del Área Este de la capital y la provincia, con actividades en centros cívicos y al aire libre

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 6 de octubre 2025, 06:57

Prevenir accidentes domésticos o el sedentarismo, en este caso con caminatas saludables que además fomentan la convivencia vecinal, combatir el tabaquismo, mejorar la salud cardiovascular o explicar por qué las vacunas salvan vida o incluso formar en el uso de la aplicación Sacyl Conecta son cuestiones en las que se volcarán entre el 7 y el 10 de octubre profesionales que atienden a los pacientes de 23 centros de salud urbanos y rurales enmarcados en el Área Este de Valladolid.

«El objetivo es implicar al paciente en cuestiones preventivas, de promoción de la salud y de cuidado de su enfermedad», remarca Rafael Sánchez Herrero, gerente de Atención Primaria de Valladolid Este, al tiempo que explica que el origen de la Semana de la Salud está en el centro que atiende a los vecinos de La Rondilla, donde llevan dos años con esta iniciativa, con bastante éxito de participación.

José Antonio Espeso en el responsable de enfermería de ese centro de salud y pone en valor toda una programación que abarca multitud de temas, pero destaca actividades como las caminatas saludables, que ellos han consolidado en el barrio. «A los beneficios para la salud se une que contribuyen a evitar el aislamiento social. Hay personas que viven solas y participan y pasan un rato acompañados», destaca Espeso. Para el enfermero que presta su servicio en el centro sanitario de La Rondilla, este tipo de actividades contribuyen a que los participantes tomen conciencia de cosas que pueden hacer para mejorar su salud y fomenta la confianza entre ellos y los sanitarios que los atienden.

La programación se extiende desde este martes en espacios públicos y en parques cercanos a los centros de salud de La Rondilla, Barrio España, Canterac, Gamazo, Circunvalación, Tórtola, La Victoria, La Magdalena, Pilarica, Circular y San Pablo, en la capital. A ellos se suman los de Alaejos, Cabezón de Pisuerga, Cigales, Esguevillas, Íscar, Medina del Campo, Peñafiel, Portillo, Santovenia de Pisuerga, Serrada y Tudela de Duero. En todos ellos habrá iniciativas para mejorar la salud esta semana, con talleres variados y caminatas y paseos que ayudan a no enfermar o a mejorar patologías.

La mejora del descanso y del sueño, la alimentación saludable y las bondades del ejercicio físico, consejos para mejorar la diabetes, el uso responsable de los antibióticos y el uso inadecuado de las nuevas tecnologías, el cuidado del cuidador, la diversidad sexual, las estrategias para vencer el tabaquismo, la teoría y la práctica de los primeros auxilios, la donación de sangre, el manejo de la ansiedad, cómo evitar caídas, una escuela de espalda o los cribados para la detección precoz de enfermedades son parte de los asuntos que se abordarán en esta Semana de la Salud de Valladolid Este.

