De ruta por La Rondilla con el enfermero más allá de la consulta

José C. Castillo

Han pedido hora con el enfermero, pero no para una cura. Tienen consulta con su médico, pero no para pedir recetas o contarle el dolor de su último achaque. Se han acercado esta mañana a su centro de salud, aunque no tengan que tramitar papeles ni que esperar a que les toque el turno. Su cita esta vez es callejera. Un grupo de pacientes se ha concentrado aquí, a las puertas del Rondilla II (en la calle Cardenal Torquemada), para asistir a uno de los paseos saludables que, todos los viernes de la primavera, organizan los profesionales sanitarios de este centro de salud. Durante una hora, caminarán por el barrio (el Ribera de Castilla, el paseo del Cauce) dentro de una campaña emprendida para fomentar buenos hábitos y luchar contra el sedentarismo y la soledad en una de las zonas más envejecidas de la ciudad.

«Después de la pandemia nos dimos cuenta de que había que insistir todavía más en los programas de prevención», cuenta José Antonio Espeso, responsable de Enfermería del centro de salud Rondilla II y uno de los promotores de esta iniciativa. En las consultas captan a los posibles participantes y se les anima a colaborar en un programa que les invita a caminar y, además, a hacerlo en compañía.

«La evidencia científica nos dice que llevar una vida activa propicia un envejecimiento activo. Caminar (media hora al día) es un buen ejercicio cardiovascular, con beneficios articulares, respiratorios... y también para combatir la ansiedad», cuenta Espeso. «Con estas rutas ponemos además en contacto a personas que quizá no se conozcan, con la idea de que, en un futuro, puedan quedar ellos para hacer las caminatas sin que les acompañe un profesional». Quieren implantar estos paseos en otoño, dentro de un programa con acciones como las conferencias sobre salud que en septiembre imparten en el centro cívico del barrio.

Caminatas saludables El centro de salud Rondilla II, como otros más del área Valladolid Este (Tórtola, Pilarica-Circular, Circunvalación, La Victoria y San Pablo) organizan de forma periódica caminatas soludables en las que profesionales sanitarios (sus médicos y enfermeros) acompañan a los pacientes en paseos por el barrio. La idea nació después de la pandemia para recordar que la salud va más allá de la consulta.

