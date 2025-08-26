El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iglesia de San Quirce y Santa Julita de Valladolid. Google Maps

Valladolid

San Quirce y Santa Julita albergará una reliquia del fundador del Opus Dei

Estará expuesta para su veneración a los pies de la imagen de Nuestro Padre Jesús con la Cruz a cuestas

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 26 de agosto 2025, 16:34

La iglesia de San Quirce y Santa Julita de Valladolid acogerá este viernes, a las 20:00 horas, una nueva reliquia de San Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. El día de la recepción, la reliquia estará expuesta en el altar de la imagen del Santísimo Cristo del Perdón, titular de la cofradía. Durante el resto del año, quedará expuesta para su veneración a los pies de la imagen de Nuestro Padre Jesús con la Cruz a cuestas.

En respuesta a la solicitud del Cabildo de Gobierno de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo, el vicario de la Delegación Noroeste de la Prelatura del Opus Dei, Ignacio Aparisi Laporta, oficiará la eucaristía y a continuación se celebrará la recepción oficial de la reliquia y su posterior veneración por parte de los fieles interesados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cancelado el concierto de Camela en Laguna de Duero
  2. 2 Baja las verjas para evitar que un hombre robe en su súper de Farnesio
  3. 3 La alerta de un vecino frustra la okupación de una casa en un pueblo de Valladolid
  4. 4

    «Te voy a matar»: un vecino amenaza a la familia del alcalde de un pueblo de Segovia
  5. 5 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  6. 6

    Desvalijan el bar de las piscinas de Fombellida y se llevan todos los dispositivos electrónicos
  7. 7

    Un fin de semana marcado por la violencia de género en Valladolid
  8. 8 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  9. 9 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  10. 10

    El vecino que devolvió 1.500 euros que se encontró en unas fiestas: «Lo que no es tuyo, no es tuyo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla San Quirce y Santa Julita albergará una reliquia del fundador del Opus Dei

San Quirce y Santa Julita albergará una reliquia del fundador del Opus Dei