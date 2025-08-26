San Quirce y Santa Julita albergará una reliquia del fundador del Opus Dei

El Norte Valladolid Martes, 26 de agosto 2025, 16:34 Comenta Compartir

La iglesia de San Quirce y Santa Julita de Valladolid acogerá este viernes, a las 20:00 horas, una nueva reliquia de San Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. El día de la recepción, la reliquia estará expuesta en el altar de la imagen del Santísimo Cristo del Perdón, titular de la cofradía. Durante el resto del año, quedará expuesta para su veneración a los pies de la imagen de Nuestro Padre Jesús con la Cruz a cuestas.

En respuesta a la solicitud del Cabildo de Gobierno de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo, el vicario de la Delegación Noroeste de la Prelatura del Opus Dei, Ignacio Aparisi Laporta, oficiará la eucaristía y a continuación se celebrará la recepción oficial de la reliquia y su posterior veneración por parte de los fieles interesados.

