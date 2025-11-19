El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, este miércoles durante la presentación de la campaña. El Norte

'Tienen rostro, nombre e historia', la campaña de Valladolid para conmemorar el 25-N

El objetivo de esta iniciativa del Ayuntamiento es visibilizar a todas las mujeres que han sufrido o sufren violencia machista

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:33

Comenta

El Ayuntamiento de Valladolid presentó este miércoles la campaña 'Tienen rostro, nombre e historia', dirigida a visibilizar a las mujeres víctimas de violencia machista: a las que fueron asesinadas, a las que lograron salir de esa situación y a las que todavía la padecen. «Hemos escogido este lema porque queremos visibilizar a todas las mujeres que sufrieron o sufren violencia. Que las mujeres sepan que para nosotros no son un número. Se trata de humanizarlas, de darles el lugar que se merecen», afirmó el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto.

Este año se apostó por un cartel diseñado por la artista plástica vallisoletana Celia Gallego, que trabaja explorando la construcción del individualismo y la identidad como un proceso dinámico, influido tanto por la memoria colectiva como por la historia personal. «Como en el camino que iniciamos el año pasado, estamos apostando por una imagen que refleje la implicación de este Ayuntamiento con la igualdad y su visibilidad, apoyando a artistas jóvenes, dinámicos, con potencial y locales», señaló el concejal.

El manifiesto, que se leerá el próximo 25 de noviembre en el acto institucional presidido por el alcalde, ha sido elaborado por una víctima real de violencia machista y, en este caso, por motivos de protección, la encargada de poner voz a su lectura será Laura Ríos Pérez, reconocida periodista de la cadena COPE en Valladolid.

Para finalizar el acto, habrá una actuación musical ofrecida por Manuela del Caño y Belén Castillo. Manuela del Caño Espinel es licenciada en Químicas, doctora en Neurociencias, profesora de la Universidad de Burgos y cantante lírica con formación superior en Interpretación. En este sentido, Belén Castillo está formada en los conservatorios superiores de Castilla y León, Madrid y Milán. Belén es una pianista especializada en repertorio vocal y acompañamiento lírico.

