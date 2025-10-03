El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un hombre pasea por el parque El Tomillo, donde han robado las maderas de los bancos. S. F.

Valladolid

Roban parte de los bancos del espacio ambiental 'El Tomillo'

La reposición del mobiliario vandalizado en el barrio de Los Santos-Pilarica ronda los 1.000 euros, sin contar con los gastos de instalación

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:58

Comenta

Apenas duraron instalados e intactos unas semanas, porque parte de los bancos de madera instalados en distintos puntos del nuevo parque 'El Tomillo', en el ... barrio de Los Santos-Pilarica, se han quedado en el esqueleto. Solo los reposabrazos de metal han sobrevivido al vandalismo a la apropiación indebida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

