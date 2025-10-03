Roban parte de los bancos del espacio ambiental 'El Tomillo'

Apenas duraron instalados e intactos unas semanas, porque parte de los bancos de madera instalados en distintos puntos del nuevo parque 'El Tomillo', en el ... barrio de Los Santos-Pilarica, se han quedado en el esqueleto. Solo los reposabrazos de metal han sobrevivido al vandalismo a la apropiación indebida.

«Seguramente alguien ha venido hasta aquí con un destornillador y ha ido quitando uno a uno los listones, tanto del respaldo como del asiento», dice un vecino que pasea a diario por la zona que se inauguró a finales del mes de abril.

«Los operarios que pusieron estos bancos en primavera lo hicieron como último paso a la apertura del parque para que precisamente no pasaran estas cosas antes de que estuviera terminado, pero es una pena que algo que está pagado por todos y que es de uso público no haya durado ni unas semanas y ahora nadie pueda sentarse ahí», dice un vecino de la zona que pasea a diario por este rincón natural de Valladolid.

Este parque se enmarca dentro de la iniciativa 'Valladolid, Caminos de Biodiversidad' y se extiende a lo largo de más de nueve hectáreas que suponen un refugio natural para la flora y fauna autóctonas que antes era utilizado como escombrera.

El vandalismo en este nuevo parque se hace evidente en cuatro de los bancos instalados; en dos faltan todos los listones y en otros dos el trabajo de los dueños de lo ajeno se ha quedado a medio hacer porque solo han sustraído los maderos de la zona del respaldo. «Ya no hay respeto por nada, se conoce que a alguien le habrán venido bien y habrán dicho pues me lo llevo», apostilla con enfado un jubilado que frecuenta a diario el parque.

Reponer los listones de madera de los bancos, que están especialmente tratados para repeler el agua y soportar los cambios de temperatura en exterior, tendrá un coste cercano a los 1.000 euros, ya que los costes de los materiales facilitados por la empresa que los fabrica, Fábregas ascienden a los 235 euros por banco completo o 32 euros por cada listón de madera; unos precios a los que hay que sumar los portes y la posterior instalación por parte de los operarios.

Medio millón de inversión

El parque 'El Tomillo' es un proyecto que se ha hecho realidad tras casi diez años de intentos por recuperar este entorno y supone una nueva zona verde para el barrio de Los Santos Pilarica donde se puede disfrutar de bosques de chopos, álamos, olmos, fresnos, sabinas, encinas.. Así como un espacio propicio para mariposas y polinizadores silvestres; charcas de anfibios, refugios para murciélagos y hábitats adecuados para aves, insectos, reptiles y mamíferos.

El proyecto tuvo un coste cercano al medio millón de euros provenientes los Fondos Europeos destinados a poner en valor las más de nueve hectáreas de las que se compone este espacio natural en el que se plantaron 360 nuevos árboles, cerca de 1.400 arbustos y más de 2.000 plantas aromáticas y se creó una pradera naturalizada mayor que un campo de fútbol.