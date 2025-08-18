El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este lunes
Estado en el que ha quedado el antiguo centro de salud de la localidad. El Norte

Valladolid

Oleada de actos vandálicos en Esguevillas: «Estamos hartos, cada día es una nueva»

El alcalde de la localidad, Rubén Colina, ha denunciado los hechos a la Guardia Civil y apela al civismo de los causantes de molestias a los vecinos y destrozos del mobiliario

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Lunes, 18 de agosto 2025, 19:46

«De verdad, no me entra en la cabeza el por qué hay gente que se divierte haciendo estas cosas», dice el alcalde de Esguevillas ... de Esgueva, Rubén Colina, en referencia a los numerosos actos vandálicos que el pueblo viene sufriendo desde hace meses. Una localidad tranquila que alberga unos 260 vecinos todo el año y que ve duplicada su población en los meses de verano. «Ahora es cuando más estamos viendo que hacen una nueva cada día», asegura molesto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valladolid, en alerta por contaminación como consecuencia de los incendios
  2. 2 Controlado el incendio de gravedad 1 en Santovenia de Pisuerga
  3. 3 Las cuadrillas de lucha contra incendios de Castilla y León: «Muchas dotaciones estamos paradas en base, sin activar»
  4. 4

    Hallan muerto en su casa de Delicias a un hombre que vivía solo
  5. 5

    El fuego arrasa 17 casas de Cansoles y el trabajo se centra en proteger Guardo
  6. 6 Arranca un nuevo incendio en la provincia de Salamanca en Mieza
  7. 7

    Los contagios por chikungunya podrían llegar a España en las próximas semanas
  8. 8

    El fuego avanza sin control en Sanabria y 8.000 personas se preparan para una «previsible» evacuación
  9. 9

    Cazado un conductor con la mayor tasa de alcohol registrada en Valladolid
  10. 10 Un pájaro choca contra el tendido eléctrico y causa un fuego en Quintanilla de Arriba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Oleada de actos vandálicos en Esguevillas: «Estamos hartos, cada día es una nueva»

Oleada de actos vandálicos en Esguevillas: «Estamos hartos, cada día es una nueva»