Oleada de actos vandálicos en Esguevillas: «Estamos hartos, cada día es una nueva»

«De verdad, no me entra en la cabeza el por qué hay gente que se divierte haciendo estas cosas», dice el alcalde de Esguevillas ... de Esgueva, Rubén Colina, en referencia a los numerosos actos vandálicos que el pueblo viene sufriendo desde hace meses. Una localidad tranquila que alberga unos 260 vecinos todo el año y que ve duplicada su población en los meses de verano. «Ahora es cuando más estamos viendo que hacen una nueva cada día», asegura molesto.

Colina pone como ejemplos recientes los daños en la zona de vestuarios de la piscina municipal. «Han roto varios cristales hace diez días, antes de ayer han forzado la puerta del almacén de la piscina, hoy mismo los útiles del socorrista han aparecido en medio de la piscina, los aspersores encendidos... es un goteo constante que cansa», puntualiza.

Esos son lo hechos más recientes pero hay bastantes más. «Hace poco arrancaron también el césped de la zona de canchas y desde hace meses que van rompiendo parte del vallado de madera a base de dar golpes con el balón», explica con evidente hartazgo el regidor del municipio. Hace unos años las instalaciones deportivas contaban con cámaras de vigilancia,« pero se tuvieron que quitar por las quejas de tres vecinos que insistieron en que no se podía grabar ahí».

Algunas de las zonas afectadas por los actos vandálicos en Esguevillas. El Norte

Además de la zona deportiva y las piscinas, el centro escolar de Esguevillas también ha sufrido vandalismo. «Hemos encontrado la puerta de acceso al comedor rota porque la han intentado arrancar, esto es un no parar», lamenta. La sucesión de todos estos actos que carecen de sentido ha colmado su paciencia ha sido la que tiene como protagonista al antiguo centro de salud de la localidad. «Lo tapiamos hace tiempo para que nadie entrara porque está en desuso y se han dedicado a romper los ladrillos de una de las ventanas para acceder y hacer pintadas y destrozar parte de las instalaciones y el techo», admite Colina.

Por todos estos hechos y harto del goteo de vandalismo que sufre su pueblo desde hace meses ha denunciado lo ocurrido en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad. «Apelamos además al civismo y al buen comportamiento porque esto no lleva a nada, más bien todo lo contrario porque genera gastos al tener que reponer lo que es de todos para que puedan volver a utilizarlo y porque genera molestias para los vecinos«, asegura.

Lamenta el alcalde de este pequeño pueblo que los medios con los que cuentan en la zona son escasos. «Apenas hay cinco guardias civiles para dar una cobertura a una zona de unos 10 pueblos y aún no se han repuesto las dos plazas vacantes que hay. Esto no ayuda a que pueda haber más vigilancia, sobre todo por la noche que es cuando esta gente hace lo que hace y no tiene ninguna responsabilidad».