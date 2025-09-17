El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fernanda Domínguez, ante algunos de sus productos, en la pastelería El Ratón Repostero.

Fernanda Domínguez, ante algunos de sus productos, en la pastelería El Ratón Repostero. José Carlos Castillo

Valladolid

Repostería mexicana para resucitar a un clásico de las pastelerías en la plaza de Santa Cruz

La chef Fernanda Redondo, que recaló en la ciudad de Erasmus, regresa para abrir El Ratón Repostero y ofrecer una fusión de «lo mejor de los dos países»

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 06:57

«Cuando vine a Valladolid por primera vez estudiaba Derecho, pero después lo aparqué, estudié repostería en mi país y allí abrí mi primera pastelería», ... recuerda Fernanda Domínguez (Jiquilpan, México, 1996), ahora de vuelta a la capital que visitó de Erasmus años atrás, donde acaba de abrir su nueva pastelería, El Ratón Repostero, que resucita el local de la plaza de Santa Cruz que ocupó durante casi medio siglo un clásico de las confiterías vallisoletanas, como era el obrador Julimar, que cerró sus puertas hace apenas unas semanas por la jubilación de su última propietaria.

