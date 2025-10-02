Redondo achaca a cálculo electoral el «ruido» por las pulseras antimaltrato

La ministra Ana Redondo ha acudido este jueves al Círculo de Recreo de Valladolid para la presentación del libro 'Pedro Zerolo: vida y legado de ... un pionero por los derechos civiles', escrito por Miquel A. Fernández García y con prólogo de Pedro Sánchez, en torno al activista socialista LGBT fallecido hace diez años. Redondo ha aludido, en declaraciones a los medios previas al encuentro, tanto a las polémicas de las pulseras antimaltrato como a la aprobación del PP de Madrid de la propuesta de VOX para obligar a las mujeres que deseen interrumpir el embarazo ante el llamado «síndrome posaborto».

«Hemos pedido perdón por el ruido, por los bulos y por tantas mentiras que son las que de verdad ponen a las víctimas en riesgo y en peligro», recalcó, en referencia a sus palabras durante su última comparecencia en el Senado. «Se ha hecho lo correcto, con toda la humildad, hemos dado explicaciones para que la verdad resplandezca y lo volveremos a hacer: el sistema funciona y se ha acompañado en todo momento a las empresas durante el contrato entre una y otra».

Redondo reitera un agradecimiento a las figuras implicadas en la protección de mujeres maltratadas que recurren a estos dispositivos para mantenerse alejada de la violencia ejercida por sus exparejas: jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, el equipo COMETA (el centro de gestión de geoposicionamiento y seguimiento de las alertas emitidas por dichas pulseras) y agentes de Igualdad: «Todas han demostrado una gran profesionalidad trabajando por la seguridad y la protección de la vida de estas mujeres». Con todo, la ministra terminó por admitir que «la tecnología no es perfecta, es complicado garantizar siempre el correcto funcionamiento», y concedió que el estudio de la situación aún podía arrojar «disfunciones».

A pesar de ello, la ministra defendió el trabajo tanto material como simbólico de su cartera: «Las políticas de Igualdad son siempre incómodas para las olas reaccionarias, y hoy el PP se encuentra en una competición desaforada con VOX por ver quién es más de ultraderecha», arremetió, señalando a recientes encuestas que apuntan a un futuro "sorpasso" del partido verde con respecto a los populares. «Usar a las víctimas como ariete justifica, para ellos, toda esta performance, como vemos también con el tema del aborto».

Redondo se refería al texto de VOX aprobado por el PP de Martínez Almeida, alcalde de Madrid, cuya formulación recoge la propuesta de informar obligatoriamente a las embarazadas sobre el 'síndrome posaborto', un supuesto sin base científica que apela a episodios de depresión, ansiedad o abuso de sustancias tras someterse a estos procedimientos: «El PP ha dejado de ser un partido de Estado, y es ahora un partido negacionista de los avances científicos, técnicos y de la libertad de las mujeres», ha deplorado.

Cuestionada sobre si esta propuesta entra en contradicción con la ley de salud sexual y reproductiva de marzo de 2023, que en su artículo 17.2 explicita cuáles son las cuestiones sobre las que hay que informar a la mujer que quiere interrumpir el embarazo, cuando ella lo requiere y nunca como requisito para la prestación del servicio, Redondo respondió con cautela: «Cuando se conozca la resolución de ese pleno, la estudiaremos, pero hay un hecho cierto: ante el reconocimiento legal de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, queda claro que no somos ciudadanas de segunda que necesiten tutela».

Batalla y relato

En la presentación del libro en torno a Pedro Zerolo y su papel en la aprobación de la ley del matrimonio igualitario en 2025, Redondo quiso recordar la figura de la etóloga Jane Goodall, recientemente fallecida: «Como Pedro, nos mostró un rastro humanitario que nos impulsó como sociedad». A propósito de su compañero socialista, evocó «su legado y su sonrisa», y subrayó que «hay leyes que son tan imprescindibles como las personas que hacen que salgan adelante».

Al acto también acudió Yolanda Rodríguez, presidenta de Fundación Triángulo Castilla y León, para quien, si Zerolo aun siguiera vivo, «estaría indignado y encabezando la lucha contra la ultraderecha, en materia LGTBI y feminista».

Ampliar

Según el autor del libro, Miquel A. Fernández García, «esto no es una biografía al uso, sino una memoria colectiva que quiere recordarnos que las cosas no caen del cielo, sino que los derechos se conquistan porque hay gente luchando y trabajando detrás». Sin querer «dar pábulo a aquellos que quieren hacer creer que las cosas pasan por arte de magia», Fernández defendió el uso de «un lenguaje sincero y exacto, que enganche al lector en el camino a la igualdad y le muestre los entresijos de algo que nunca se había contado: la importante conquista para este país que fue la aprobación del matrimonio igualitario».

Y aludió también al concepto de 'pedagogía social' enarbolado por el propio Zerolo, por el cual no solo basta con conseguir logros materiales, sino también vencer en la batalla de las ideas: «Siempre habrá sectores, decía Pedro, que intenten generar relatos alternativos para el presente y para el pasado, y es nuestra responsabilidad tratar de mantener las riendas del relato».