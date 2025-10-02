El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el acto de presentación del libro de Pedro Zerolo en Valladolid Carlos Espeso

Valladolid

Redondo achaca a cálculo electoral el «ruido» por las pulseras antimaltrato

La ministra ha calificado al PP como partido «negacionista» de la libertad de las mujeres en la presentación de un libro en torno al activista socialista LGBT de Pedro Zerolo en Valladolid

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:43

Comenta

La ministra Ana Redondo ha acudido este jueves al Círculo de Recreo de Valladolid para la presentación del libro 'Pedro Zerolo: vida y legado de ... un pionero por los derechos civiles', escrito por Miquel A. Fernández García y con prólogo de Pedro Sánchez, en torno al activista socialista LGBT fallecido hace diez años. Redondo ha aludido, en declaraciones a los medios previas al encuentro, tanto a las polémicas de las pulseras antimaltrato como a la aprobación del PP de Madrid de la propuesta de VOX para obligar a las mujeres que deseen interrumpir el embarazo ante el llamado «síndrome posaborto».

