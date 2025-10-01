El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jaime de los Santos entra a la reunión con la diputada Mercedes Cantalapiedra y la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco. Rubén Cacho-Ical

Castilla y León

El PP lanza la maquinaria contra Ana Redondo

Los populares llevarán mociones en todos los ayuntamientos y una proposición no de ley en las Cortes de Castilla y León para pedir la destitución de la ministra de Igualdad

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:50

Jaime de los Santos mira a cámara y enfatiza, dramatiza, un mensaje que no es nuevo pero que ha cogido auge en las últimas semanas: ... «El Gobierno 'más feminista' -esto va con sorna- es el que más daño ha hecho a las mujeres». Y recuerda que es casi el mismo Gobierno del solo sí es sí, aunque entonces con Podemos como socio, y que ahora «ha desprotegido a las mujeres» por el caso de las pulseras. El diputado del PP encargado del área de Igualdad estaba de gira y paró en Valladolid para verse con «parlamentarias» de Castilla y León y con la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco. De los Santos tiene ya programada una pregunta para la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para el próximo Pleno del Congreso: «¿Están más seguras las mujeres desde que ustedes gobiernan?».

elnortedecastilla El PP lanza la maquinaria contra Ana Redondo

El PP lanza la maquinaria contra Ana Redondo