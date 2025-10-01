El PP lanza la maquinaria contra Ana Redondo

Jaime de los Santos mira a cámara y enfatiza, dramatiza, un mensaje que no es nuevo pero que ha cogido auge en las últimas semanas: ... «El Gobierno 'más feminista' -esto va con sorna- es el que más daño ha hecho a las mujeres». Y recuerda que es casi el mismo Gobierno del solo sí es sí, aunque entonces con Podemos como socio, y que ahora «ha desprotegido a las mujeres» por el caso de las pulseras. El diputado del PP encargado del área de Igualdad estaba de gira y paró en Valladolid para verse con «parlamentarias» de Castilla y León y con la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco. De los Santos tiene ya programada una pregunta para la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para el próximo Pleno del Congreso: «¿Están más seguras las mujeres desde que ustedes gobiernan?».

Pero antes, este miércoles, Ana Redondo comparecerá en el Senado para responder, tras la petición de 116 senadores del PP «para que informe de la nefasta gestión del Ministerio de Igualdad y las consecuencias que ello está provocando en la protección de las mujeres y la salvaguarda de su dignidad».

Los populares han lanzado toda la maquinaria disponible contra la ministra por un caso que comienza con el cambio de adjudicataria del servicio de pulseras de protección para las víctimas de violencia de género. «Durante esta semana, en todos los ayuntamientos de España, en todas las sedes parlamentarias de nuestro país, el Partido Popular registrará una moción reclamando la dimisión inmediata de la ministra de Igualdad», anunció.

En un clima preelectoral claro, a Jaime de los Santos no se le pasó por alto un detalle. Por dos veces se refirió a Ana Redondo como «la presidenta del Partido Socialista de Castilla y León». Un cargo que ocupa desde que se conformó la nueva Ejecutiva socialista, pero que en realidad es más honorífico que práctico. De hecho, este lunes se proclamará a Carlos Martínez como candidato del PSOE a la Junta para las próximas elecciones. De los Santos aseguró que quieren recibir «todas las explicaciones necesarias para, no solamente poder saber qué ha ocurrido, sino para ponerle freno inmediato, para resolver esta irresponsabilidad del Gobierno de España que a quien desprotege es a las mujeres más vulnerables, a las mujeres que son víctimas de la violencia machista».

La ministra de Igualdad ya resultó reprobada en el Congreso la semana pasada gracias a las abstenciones de Junts y ERC. Allí se encontró una primera batería de cuestiones del PP, en un monográfico muy similar al que, viceversa, se produjo semanas atrás en las Cortes de Castilla y León, cuando el PSOE interrogó al consejero Suárez-Quiñones por los incendios. «Ha habido mujeres víctimas que, creyéndose protegidas por su Gobierno, han estado abandonadas, y la ministra Ana Redondo lo sabía», le dijo Ester Muñoz a la vicepresidenta María Jesús Montero. «Con un Gobierno decente, la señora Ana Redondo ya no debería estar sentada en este Pleno», insistió Miguel Tellado al preguntar al ministro Félix Bolaños. «Señora ministra, dé explicaciones y después dimita. Y, sobre todo, dejen de utilizar el feminismo», le espetó directamente el propio Jaime de los Santos. «¿Se puede hablar de honestidad de quienes han negado lo que ha pasado, de quienes buscan excusas, de quienes minimizan, de quienes dicen que han sido pocos casos, de quienes dicen que no ha habido ninguna mujer asesinada? ¿Es necesario que haya una mujer asesinada? ¿Les están diciendo a las víctimas, que lo han vivido en primera persona, que han tenido que cambiar las cerraduras siete veces de su domicilio, que eso no ha ocurrido? ¡Eso es violencia institucional! Dimita ya», insistió la diputada leonesa Silvia Franco.

El periplo electoral se acerca. El 19 de enero, si no ocurre nada antes, Alfonso Fernández Mañueco convocará elecciones para mediados de marzo. Para entonces, tanto el Gobierno como la Junta sabrán ya si han sido capaces de presentar siquiera sus presupuestos respectivos. María Guardiola, presidenta de Extremadura, del PP, ya ha amenazado con que habrá adelanto electoral si no salen las cuentas. Hay quien barrunta en Vox que en Génova hay órdenes de anticipo allí y, quizá, en Aragón y Andalucía, con los presupuestos como detonante de la convocatoria y lo que eran unos comicios autonómicos convertidos en un plebiscito nacional. En ese contexto, el caso de las pulseras es un punto en contra del Gobierno que los populares están dispuestos a exprimir.