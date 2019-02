La recuperación económica provoca la mayor incorporación al mercado laboral en 14 años en Valladolid

Labores del hogar, una profesión en vías de extinción

Hace treinta años ocupaban a más de 120.000 personas y hoy no llegan a 45.000. Las labores del hogar son casi un vestigio del pasado y, sin embargo, cada vez hay más varones que optan por ellas, quizá no siempre por gusto. La Encuesta de Población Activa considera que, al igual que los jubilados o pensionistas, los estudiantes y los incapacitados permanentes, quienes se ocupan de las labores domésticas son 'inactivos', puesto que se dedican a cuidar sus propios hogares y no están disponibles para un trabajo remunerado.

Entre los años 2009 y 2016, más de medio millón de amas de casa españolas se incorporaron al mercado laboral, asumiendo un papel fundamental para salvaguardar la economía doméstica. Según un análisis de Adecco, a partir de 2016 se produjo un retroceso en el número de amas de casa que se incorporan a la búsqueda activa de empleo.

Según la EPA, en el año 1986 había en Valladolid 120.400 personas atareadas en las labores del hogar, una cifra que representaba el 24,4% de la población total. Uno de cada cuatro habitantes, nada menos, y el 99,6% de ellas eran mujeres. Diez años después, este colectivo lo formaban 83.900 personas y otros diez años más tarde, al cierre de 2006, sumaban 66.000. En la actualidad, las 44.800 personas dedicadas a las tareas domésticas ya no pueden ser consideradas exclusivamente 'amas de casa' porque también hay 'amos'.Sin datos por provincias, en Castilla y León los hombres suponen el 8,1% del total del colectivo.