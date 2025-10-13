El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los asistentes salen hacia el PRAE al comienzo de la caminata, que partía desde Vallsur.

Los asistentes salen hacia el PRAE al comienzo de la caminata, que partía desde Vallsur. Carlos Espeso
Valladolid

Récord de asistentes con 600 andarines en la marcha por las personas con Daño Cerebral Adquirido

La Asociación Camino, organizadora del evento, celebra la alta implicación en una jornada festiva en la que han superado todas las expectativas

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:05

«A pasear, que hace un buen día. 3, 2, 1, ¡adelante!». El speaker y la presidenta de la Asociación Camino daban esta mañana el ... pistoletazo de salida en el aparcamiento del Centro Comercial Vallsur a la IV marcha a favor de las personas con daño cerebral adquirido. La jornada, marcada por la festividad del Puente del Pilar, ha estado bendecida por un sol de justicia que ha impulsado el compromiso de más de 600 andarines, que han marcado un récord de asistentes, quemando suela durante un recorrido de 5,4 kilómetros.

