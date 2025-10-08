Una caminata entre Vallsur y el PRAE reivindica este lunes atención para el daño cerebral adquirido «Podemos ayudar a mucha gente que no sabe a dónde dirigirse», anima Josefina Pablo Plaza, presidenta de la Asociación Camino, al abordar una situación que puede afectar a unas 2.000 personas en Valladolid

Susana Escribano Valladolid Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:55 Comenta Compartir

Un accidente de tráfico, una caída, un ictus que dañan el cerebro de una persona cambia totalmente la vida de esta y de todo su entorno. A eso se le llama daño cerebral adquirido. Su vida pasa súbitamente de ser activa a dependiente y la de los allegados se vuelta en el cuidado. Pues la necesidad de sumar recursos para la atención de personas con daño cerebral adquirido es el motor de una marcha que este lunes 13, festivo al trasladarse el Día de la Hispanidad que cae en domingo, recorrerá los barrios del sur de Valladolid, por la Cañada Real, entre el centro comercial Vallsur y zona verde del PRAE. La inscripción es de 5 euros y la aspiración de los organizadores es superar los más de 500 andarines de la edición de 2024 y alcanzar en esta ocasión los 700.

El dinero recaudado permitirá a la Asociación Camino, entidad sin ánimo de lucro que atiende a afectados por daño cerebral adquirido, avanzar en el acondicionamiento de la sede a la que se han mudado meses atrás, en antiguo colegio Rosa Chacel, en Arturo Eyries. Cedido por el Ayuntamiento, en el inmueble ha habido que adaptar baños y espacios para avanzar en servicios y terapias. «Queremos hacer un gimnasio y crecer, tenemos ahí un espacio estupendo desde el que podemos ayudar a mucha gente que no sabe a donde dirigirse», señala Josefina Pablo Plaza, presidenta de la asociación.

Camino surgió hace 22 años y cuenta en este momento con alrededor de 300 socios. Los afectados rondan el centenar y el resto son socios familiares o colaboradores. Se calcula que en Valladolid habría alrededor de 2.000 personas con daño cerebral adquirido. «La sanidad pública te atiende bien al principio. Te ingresan en el hospital, te tratan médicamente y te dan tres o cuatro meses de rehabilitación aguda y te dicen 'hasta aquí llegamos'. Luego hay que buscarse la vida», explica la presidenta de Camino. Es ahí donde la asociación entra en juego, con asesoramiento, apoyo psicológico y terapias.

Ictus y accidentes de tráfico

La principal causa esta lesión en el cerebro es, en un 78% de los casos, el ictus, seguida de los traumatismos craneoencefálicos (la mayor parte por accidentes de tráfico, pero también por caídas y agresiones) y enfermedades como las anoxias (no llega oxígeno al órgano), los tumores cerebrales o las infecciones, que dejan un amplio listado de secuelas de intensidad muy variable según cada personas, que pueden afectar al nivel de alerta, al control motor, a la recepción de información, a la comunicación, a la cognición, a las emociones y, en conjunto, a las actividades de la vida diaria.

«Animamos a que vengan y vean lo que hacemos. Si te quedas en casa y no haces nada, vas para atrás y te vas aislando», remarca Josefina Pablo. «Curarse no se van a curar, pero la actividad que hagan les va a venir muy bien», precisa, en vísperas de la cuarta edición de la marcha solidaria que, más allá de la recaudación, persigue dar visibilidad al daño cerebral adquirido. La asociación cuenta con el asesoramiento de una trabajadora social que orienta sobre ayudas y recursos a los que se puede acceder ante una situación que impacta de lleno en la vida familiar y cuya labor aligera la carga burocrática que suman las familias al impacto que suponen las secuelas en el afectado.

Música e inscripciones

La marcha solidaria se realizará por un recorrido de 5,4 kilómetros por un recorrido accesible para todos los públicos. La jornada estará amenizada por los grupos musicales Dulzaineros del Valle y por Tocado y Hundido, formado por jóvenes colaboradores e hijos de personas afectadas. Al finalizar, se llevará a cabo un gran sorteo entre todos los participantes inscritos con una amplia variedad de productos.

Las inscripciones pueden realizarse en la recepción de Vallsur (de 11:30 a 20:30 horas) y en la sede de la Asociación Camino, en la calle Lucayas.