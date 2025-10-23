El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Asistentes al simposio nacional de vacunología, con el auditorio de la Feria de Valladolid lleno en las exposiciones. Mar García

El rebrote del sarampión: expertos demandan intensificar las vacunas a adultos y niños migrantes

El simposio de vacunólogos que acoge Valladolid aborda cuestiones como la creación de un registro estatal de vacunados o la ampliación de la inmunización frente al virus de papiloma en varones

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:50

Comenta

¿Quién iba a decir hace 25 años que en 2025 íbamos a hablar otra vez del sarampión o de la polio? Esa pregunta lanzada ... a un auditorio repleto de sanitarios involucrados en su día a día con la vacunación sitúa el retorno en el momento actual de enfermedades que se creían superadas gracias a un calendario vacunal consolidado en España y que cumple en este momento 50 años.

