El rebrote del sarampión: expertos demandan intensificar las vacunas a adultos y niños migrantes

¿Quién iba a decir hace 25 años que en 2025 íbamos a hablar otra vez del sarampión o de la polio? Esa pregunta lanzada ... a un auditorio repleto de sanitarios involucrados en su día a día con la vacunación sitúa el retorno en el momento actual de enfermedades que se creían superadas gracias a un calendario vacunal consolidado en España y que cumple en este momento 50 años.

«Hemos sido la envidia del mundo en el programa de inmunización frente al virus respiratorio sincitial para evitar la bronquiolitis» José Antonio Navarro Alonso copresidente del simposio y consulto honorario del Ministerio de Sanidad

La Asociación Estatal de Vacunología celebra estos días, en Valladolid, su simposio estatal, que ha hecho hueco a esas enfermedades «de ida y vuelta». En el caso del sarampión, ese rebrote «no es un riesgo en España, es una realidad», afirmó Manuel Méndez Díaz, experto del Programa de Vacunaciones del Gobierno de Aragón. Esta semana se ha declarado un brote en Canarias. Los especialistas que han abordado la situación de la reaparición del sarampión y la poliomielitis han incidido en la necesidad de aplicar técnicas de «captación activa» para vacunar a niños que llegan a España sin inmunización y a adultos procedentes de países en los que la práctica vacunal es más débil. El movimiento de población entre países, por viajes turísticos y cambios de residencia, impulsa esa reactivación en un momento también de mayor resonancia de las corrientes antivacunas.

Ampliar Jose Antonio Navarro y Jaime Pérez, copresidente del comité organizador del simposio que se celebra en Valladolid y presidente de la Asociación Estatal de Vacunología.

«Cuando dejas de confiar en la vacunación, el sarampión no perdona», precisó Méndez Díaz. Puede parecer una enfermedad de curso benigno, pero en Marruecos se registraron 185 muertes y otros 30 fallecidos en Rumanía. A la situación general se suman países con corrientes antivacunas al alza. Hay personas que se fían del efecto protector de estar rodeado personas inmunizadas. «La inmunidad de rebaño es buena para el rebaño, porque protege al rebaño no a todos sus miembros», indicó el experto. El rebaño en su conjunto se salva, pero en el camino puede perder miembros sin protección.

Una muestra de los rebrotes de sarampión son los 93 casos que llevan este año declarados en Andalucía, con un 30% de hospitalizados. Son pacientes residentes en municipios con alto movimiento de población extranjera. Estrenaron 2025 con una bebé de 15 meses no vacunada que ingresó por Urgencias. De origen ruso, sus padres no eran antivacunas, pero se descuidaron y se les pasó la primera dosis. El exantema de rojeces diseminadas por el cuerpo propio del sarampión sirvió para recordar a los sanitarios que pasaron a ver a la pequeña cómo se muestra esta enfermedad, corriente hasta los años 70 y 80 del siglo pasado, pero desaparecida desde entonces en las consultas pediátricas por la vacunación masiva.

Así lo relató David Moreno, pediatra y experto del Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía, que compartió con un nutrido auditorio cómo han abordado unos brotes en los que 18 de los contagiados eran bebés de menos de 2 años y 31 afectados era adultos de más de 40. Una cuarta parte de los casos andaluces eran importados de Marruecos, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Rumanía o Rusia. Moreno ha incidido en la necesidad de impulsar esa captación activa para las aplicar las dos dosis de la vacuna en personas que carecen de antecedentes fiables de vacunación. También ha expuesto la iniciativa de adelantar las dosis (que programa el calendario vacunal a los 12 meses y a los 3 años) a los niños que viajan a países como Marruecos y Rumanía, territorios con elevada incidencia de sarampión.

Ampliar Manuel Méndez, Abián Montesdeoca y David Moreno, expertos que han abordado en Valladolid la situación del sarampión y la poliomielitis. Mar García

Proponen aplicar una doble estrategia: una carrera de 'sprint' para atajar rápido el brote y evitar contagios, con la investigación de los contactos de la persona infectada, y trabajar en la carrera de fondo que implica reforzar la captación para incrementar la cobertura de vacunación fortaleciendo la prevención.

Y junto al sarampión, la poliomielitis. «No podemos bajar la guardia»; expresó Abián Montesdeoca, de la Dirección General de Salud Pública de Canarias. virus que pueden causar esta enfermedad se han detectado en análisis de aguas residuales en Cataluña y en un niño que acudió a un hospital con una infección respiratoria. El humano ejerce como reservorio y transmisor de un virus que suele cursar asintomático, aunque en una pequeña parte de afectados (menos del 1%) provoca neuropatías que afectan gravemente a los órganos motores.

Virus respiratorio sincital y papiloma humano

El encuentro sobre vacunación que se celebran en la Feria de Valladolid aborda con expertos desafíos de futuro como la financiación de futuras incorporaciones al calendario vacunal o la necesidad de contar con un registro único de vacunación en España, donde los sistemas de salud son autonómicos. «En los últimos diez años la evolución hacia una política común de vacunación en todas las comunidades autónomas ha sido muy importante», destaca José Antonio Navarro, copresidente de comité organizador del simposio y consultor honorario del Ministerio de Sanidad en el ámbito de las vacunas. Navarro subraya la fortaleza del sistema español asentado en un calendario vacunal con amplio seguimiento por parte de la población. «Hemos sido la envidia del mundo en el programa de inmunización frente al virus respiratorio sincitial para evitar la bronquiolitis. Cuando hemos salido al extranjero a hablar de él, los colegas de otros países no llegaban a comprender cómo habíamos tenido ese éxito y esas coberturas tan altas, por encima del 95%», remarca Navarro.

Jaime Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología, ha cifrado el balance de las vacunaciones en la prevención de alrededor de un millón de diagnósticos anuales en España. El presidente de los vacunólogos ha apuntado el papel de refuerzo que aportará en este campo la inteligencia artificial, descargando de trabajo a los equipos de vacunación para cuestiones como las de la captación de personas no vacunadas gracias al tratamiento automático de grandes cantidades de datos. Todo ello en un momento en el que está pendiente de homogeneización e incorporación al calendario vacunal español la inmunización frente al virus respiratorio sincitial en adultos y la ampliación hasta los 25 año de la vacuna en varones frente al virus del papiloma humano.