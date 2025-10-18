La reacción de la familia de la vallisoletana Teresa Rodríguez a la condena de su asesino: «Nada reparará el daño» La portavoz en Bruselas asegura que están contentos porque tenían «miedo de que al final, con el tema de que no tenía antecedentes, buen comportamiento y todo eso le rebajaran la pena»

Tras tres años ingresado en la prisión de Haren, a las afueras de la capital belga, acusado del asesinato de su expareja, la enfermera vallisoletana Teresa Rodríguez, de 23 años, este viernes, 17 de octubre, el exguardia civil en prácticas César Arribas conocía por fin su destino penitenciario: 30 años de cárcel ante «un crimen extremadamente violento» y «ante la gravedad del daño causado» a la víctima, a quien asestó 153 puñaladas.

Palma Lara Rodríguez, portavoz de la familia de Teresa Rodríguez en Bruselas, aseguró que están contentos por la condena para Arribas, pero dejó claro que «nada va a reparar el daño hecho» porque ni la familia ni los amigos van a recuperar a Teresa.

«Nosotros, evidentemente, no vamos a recuperar a Teresa y todo el dolor y toda la pena que tiene su familia y todos sus amigos, eso no lo va a tapar ninguna pena ni nada», declaró Lara Rodríguez a Europa Press, al tiempo que apuntó que «al menos» le ha caído la pena máxima, los 30 años, «porque lo que ha hecho es una verdadera atrocidad y una monstruosidad».

Fue el 27 de octubre de 2022 cuando Arribas acudió al apartamento de la joven, cogió dos cuchillos y la atacó brutalmente. Tres meses antes, la joven se había trasladado a Bruselas para completar sus estudios en enfermería. Estaba ilusionada con su nueva vida en el extranjero y en septiembre decidió poner fin a la relación con el exguardia civil, que vivía en Valladolid, debido a la distancia. Él no aceptó esa decisión.

Penas «íntegras»

En este sentido, la portavoz reconoció que la familia tenía «miedo de que al final, con el tema de que no tenía antecedentes, buen comportamiento y todo eso le rebajaran la pena».Lara Rodríguez espera que el condenado «cumpla el máximo posible de años en prisión» y reconoce que les gustaría que hubiera una ley que hiciera que en todos los países de la Unión Europea «se cumplieran las penas íntegramente y que se contemple verdaderamente el feminicidio y la violencia de género, porque se trata de eso, no es una muerte accidental».

«Es asesinar a una mujer porque un hombre decide que su vida le pertenece», subrayó la portavoz de la familia, quien insistió en que «el crimen ha sido terrible y ha sido tratar de acabar con Teresa y con su identidad de una forma totalmente salvaje», algo que «no puede quedar impune y tiene que ser la pena máxima siempre en cualquier país, sea Bélgica, sea España, sea donde sea».

