Rozalén canta en un concierto celebrado en Valladolid.
Rozalén canta en un concierto celebrado en Valladolid. Rodrigo Jiménez

'La puerta violeta' de Rozalén protagoniza la campaña contra la violencia machista de la vallisoletana Aclad

En lo que va de año, la asociación ha atendido a más de 900 mujeres víctimas de violencia de género

El Norte

Valladolid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:46

La imagen central es una puerta violeta entreabierta, símbolo de esperanza y de la salida de la violencia machista. La artista Rozalén ha querido sumarse a la campaña con dos vídeos: uno mostrando su apoyo a la labor de Aclad y dando visibilidad al trabajo de esta ONG en pro de la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia machista; así como animando a seguir sus redes sociales.

En el otro vídeo interpreta un fragmento de 'La Puerta Violeta', conocida como una canción de denuncia y visibilización de la violencia de género y, al mismo tiempo, un canto a la liberación y al empoderamiento de las mujeres que salen de una situación de maltrato.

El objetivo de la campaña es recordar que todas las mujeres merecen vivir libres y seguras, y que existen recursos y acompañamiento para cruzar esa 'Puerta Violeta'.

