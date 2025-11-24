'La puerta violeta' de Rozalén protagoniza la campaña contra la violencia machista de la vallisoletana Aclad En lo que va de año, la asociación ha atendido a más de 900 mujeres víctimas de violencia de género

La imagen central es una puerta violeta entreabierta, símbolo de esperanza y de la salida de la violencia machista. La artista Rozalén ha querido sumarse a la campaña con dos vídeos: uno mostrando su apoyo a la labor de Aclad y dando visibilidad al trabajo de esta ONG en pro de la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia machista; así como animando a seguir sus redes sociales.

En el otro vídeo interpreta un fragmento de 'La Puerta Violeta', conocida como una canción de denuncia y visibilización de la violencia de género y, al mismo tiempo, un canto a la liberación y al empoderamiento de las mujeres que salen de una situación de maltrato.

El objetivo de la campaña es recordar que todas las mujeres merecen vivir libres y seguras, y que existen recursos y acompañamiento para cruzar esa 'Puerta Violeta'.